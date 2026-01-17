Logo strona główna
Spadły kolejne balony z nielegalnym ładunkiem. Apel policji

Białystok: w nocy znaleziono szczątki balonu z papierosami
Białystok
Źródło: Google Earth
Dwa balony z papierosami bez polskich znaków akcyzy spadły w nocy z piątku na sobotę w województwie podlaskim. Policja apeluje, by o każdym podobnym znalezisku natychmiast informować służby.

W nocy z piątku na sobotę (z 16 na 17 stycznia) policjanci z Podlasia otrzymali dwa zgłoszenia dotyczące balonów, które spadły na teren województwa. Jeden z nich ujawniono w rejonie ulicy Włókienniczej w Białymstoku - jego szczątki zawisły na drzewie, a przy nich znaleziono pakunek z 1500 paczkami papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Drugi przypadek odnotowano w miejscowości Wierzchłowce w powiecie sokólskim. Tam również spadł balon, do którego podczepiono paczkę z kontrabandą - policjanci odnaleźli 150 kartonów nielegalnych papierosów.

Szczątki balonu z papierosami
Szczątki balonu z papierosami
Źródło: KWP Białystok 

- Przypominamy i apelujemy o ostrożność! W przypadku zauważenia podejrzanych pakunków, w szczególności balonów z podczepionym ładunkiem, nie zbliżaj się do nich i nie dotykaj ich. Takie obiekty mogą być wykorzystywane do przemytu i stanowić realne zagrożenie - przekazuje młodszy aspirant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Policja apeluje, by o każdym podobnym znalezisku natychmiast informować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Białystok 

PolicjaPapierosyPodlaskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica