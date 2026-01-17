Spadły kolejne balony z nielegalnym ładunkiem. Apel policji

W nocy z piątku na sobotę (z 16 na 17 stycznia) policjanci z Podlasia otrzymali dwa zgłoszenia dotyczące balonów, które spadły na teren województwa. Jeden z nich ujawniono w rejonie ulicy Włókienniczej w Białymstoku - jego szczątki zawisły na drzewie, a przy nich znaleziono pakunek z 1500 paczkami papierosów bez polskich znaków akcyzy.
Drugi przypadek odnotowano w miejscowości Wierzchłowce w powiecie sokólskim. Tam również spadł balon, do którego podczepiono paczkę z kontrabandą - policjanci odnaleźli 150 kartonów nielegalnych papierosów.
- Przypominamy i apelujemy o ostrożność! W przypadku zauważenia podejrzanych pakunków, w szczególności balonów z podczepionym ładunkiem, nie zbliżaj się do nich i nie dotykaj ich. Takie obiekty mogą być wykorzystywane do przemytu i stanowić realne zagrożenie - przekazuje młodszy aspirant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Policja apeluje, by o każdym podobnym znalezisku natychmiast informować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP Białystok