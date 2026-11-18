Białystok Chciał odebrać nieswoje dziecko ze szkoły. Podał się za ojca Damian Nowicki |

Mężczyzna chciał odebrać cudze dziecko ze szkoły. Sprawę bada policja Źródło wideo: Komenda Miejska Policji w Białymstoku Źródło zdj. gł.: Policja

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Do zdarzenia doszło we wtorek 17 listopada około południa. W Szkole Podstawowej nr 9 w Białymstoku pojawił się mężczyzna, który przedstawiając się jako ojciec dziecka, próbował je odebrać.

Wedle wstępnych ustaleń mężczyzna podał fałszywe dane osobowe w księdze wejść, a następnie udał się do świetlicy i poprosił o wydanie dziecka, podając jego imię. Dziewczynka oświadczyła, że nie zna tego mężczyzny.

Informację jako pierwsze podało RMF.

Chodził po szkole i zaglądał do sal lekcyjnych

Po nieudanej próbie odebrania dziecka 36-latek zaczął poruszać się po budynku szkoły. Widziano go między innymi w stołówce oraz przy salach lekcyjnych, do których zaglądał. Ostatecznie personel wyprowadził go ze szkoły. Dopiero po jego wyjściu o zdarzeniu została powiadomiona policja.

Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, mężczyzny już nie było. Na podstawie zabezpieczonego nagrania monitoringu policjanci ustalili jego tożsamość i zatrzymali go w środę rano. Obecnie śledczy przesłuchują 36-latka, a jego motywy wciąż pozostają nieznane.

- Aktualnie trwają z czynności wyjaśniające. Dopiero po ich zakończeniu będziemy w stanie podać szczegóły dotyczące motywów działania 36-latka i dlaczego próbował odebrać dziecko - podała podkomisarz Malwina Olszewska, oficerka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.