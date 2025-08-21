Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Pokażą obrazy zrabowane przez Sowietów. W czasie wojny ukrywali je działacze konspiracji 

Dyrektor muzeum Waldemar Wilczewski uważa, że to najważniejsza tegoroczna ekspozycja
Białystok. Na wystawie zobaczymy obrazy zrabowane przez Sowietów plądrujących polskie dwory
Źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Już niedługo w Muzeum Podlaskim w Białymstoku można będzie oglądać wyjątkową wystawę 23 obrazów, które zostały zrabowane przez Sowietów plądrujących po 17 września 1939 roku dwory na Białostocczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Dzieła miały trafić do muzeum, które sowieckie władze chciały utworzyć w Białymstoku. Tak się jednak nie stało.

Wystawa "Milczące obrazy - opowieść o dziełach wywiezionych z Białegostoku" zostanie otwarta 5 września i będzie czynna do końca roku. W ocenie dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemara Wilczewskiego to najważniejsza tegoroczna ekspozycja.

Powstała dzięki dwuletniemu projektowi realizowanemu przez pracowników muzeum, którzy badali nieznaną dotąd historię 30 obrazów zrabowanych na Białostocczyźnie i Grodzieńszczyźnie przez wojska radzieckie we wrześniu 1939 roku.

Dyrektor muzeum Waldemar Wilczewski uważa, że to najważniejsza tegoroczna ekspozycja
Dyrektor muzeum Waldemar Wilczewski uważa, że to najważniejsza tegoroczna ekspozycja
Źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Ukryli je m.in. nauczyciele tajnego nauczania

Dzieła znajdowały się głównie na terenie plądrowanych wtedy dworów, m.in. w takich miejscowościach jak Brzostowica Wielka, Massalany, Kudrawka czy Rudka. Wywożono je najpierw do muzeum w Grodnie, a stamtąd do magazynu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białymstoku. Finalnie miały trafić do Muzeum Sztuk Pięknych w Białymstoku, które chciały otworzyć sowieckie władze okupacyjne.

Tak się jednak nie stało, bo 22 czerwca 1941 roku III Rzesza zaatakowała ZSRR. Uciekający z Białegostoku Sowieci nie zdążyli wywieźć kolekcji, która mogła już wtedy liczyć nawet około dwóch tysięcy eksponatów, w tym obrazów. Część z nich ocalała dzięki osobom zaangażowanym w czasie okupacji niemieckiej w działalność konspiracyjną. Chodziło m.in. o nauczycieli tajnego nauczania i ich uczniów, którzy po zamknięciu biblioteki przez Niemców, wynosili - z narażeniem życia - dzieła i ukrywali je w różnych miejscach w mieście.

Anioł ze sceny Zwiastowania. Twórca nieznany, około połowy XVIII wieku. Obraz należał do rodziny Kossakowskich
Anioł ze sceny Zwiastowania. Twórca nieznany, około połowy XVIII wieku. Obraz należał do rodziny Kossakowskich
Źródło: Andrzej Sienkiewicz/ Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W 1942 roku kilka z nich ukryto w prywatnych mieszkaniach w Krakowie

- W akcję zaangażowana była między innymi Aniela Rybarczykowa, która pracowała w bibliotece i była nauczycielką tajnego nauczania. Część obrazów przechowywała w swoim domu. Pomagała też historyczka sztuki i absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Wanda Kalwaryjska, która miała rodzinę w Białymstoku. W 1942 roku udało się jej przewieźć kilka obrazów do Krakowa. Zostały ukryte w prywatnych mieszkaniach - mówi Krystyna Stawecka, zastępczyni dyrektora Muzeum Podlaskiego.

Po wojnie, w 1946 roku, 30 obrazów, które udało się ocalić, zostało przewiezionych do Muzeum na Wawelu. Akcję koordynowała przyjaciółka Wandy Kalwaryjskiej - historyczka sztuki Krystyna Wanda Żymierska.

Jan Chrzciciel. Krąg Carlo Dolciego (1616–1687), Włochy, XVII wiek. Obraz należał do rodziny Kossakowskich
Jan Chrzciciel. Krąg Carlo Dolciego (1616–1687), Włochy, XVII wiek. Obraz należał do rodziny Kossakowskich
Źródło: Andrzej Sienkiewicz/ Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Najstarsze w XVI wieku, najmłodsze z XX-lecia międzywojennego

Na wystawie szykowanej przez Muzeum Podlaskie będzie można zobaczyć 23 spośród wspomnianych 30 obrazów.

- Z czego 15 znajdowało się do tej pory w Muzeum na Wawelu, po jednym w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Pięć obrazów pochodzi natomiast z kolekcji prywatnych - zaznacza Stawecka.

Pieta ze św. Janem Ewangelistą. Autor nieznany, pierwsza ćwierć XVII wieku. Obraz pochodze ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu
Pieta ze św. Janem Ewangelistą. Autor nieznany, pierwsza ćwierć XVII wieku. Obraz pochodze ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu
Źródło: Andrzej Sienkiewicz/ Muzeum Podlaskie w Białymstoku

To dzieła w różnym stylu, najstarsze datowane jest na XVI wiek, a najmłodsze pochodzą z XX-lecia międzywojennego.

- To, że udało nam się po 80 latach odkryć obrazy, które w majątkach, pałacach były obecne w dawnym województwie białostockim, to dla mnie osobiście duża radość. Bo daje nadzieję, że coś jeszcze jest do odkrycia, że nie jest to koniec tej historii, że w polskich muzeach możemy odnaleźć inne obiekty - podkreśla Stawecka.

Krystyna Stawecka, zastępczyni dyrektora muzeum, ma nadzieję, że uda się odnaleźć jeszcze inne zrabowane obrazy
Krystyna Stawecka, zastępczyni dyrektora muzeum, ma nadzieję, że uda się odnaleźć jeszcze inne zrabowane obrazy
Źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Udostępnij:
TAGI:
SztukaciekawostkiHistoriaBiałystokMuzeum
Czytaj także:
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Sztuczna inteligencja bije się w piersi - i nadal kłamie
Michał Istel
imageTitle
Mistrz Polski na dopingu. Kilkuletnia dyskwalifikacja
Najnowsze
mid-25813448
Weto prezydenta, błyskawiczna riposta premiera
BIZNES
Auto miało włączone światła
Spał w aucie na bocznej drodze. Był poszukiwany, a pojazd kradziony
Białystok
kontenery shutterstock_2377685271
Cła Trumpa zostaną obniżone. USA i UE ze wspólnym oświadczeniem
BIZNES
imageTitle
"Kradzież" od partnera? Świątek i Ruud wskazali po jednym elemencie
EUROSPORT
Konin
Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
Poznań
Stopnie schodów mają różną długość
Ktoś ma tu nierówno pod... nogami. Kuriozalny remont schodów w centrum Poznania
Poznań
Prognoza anomalii temperatury na wysokości około 1500 metrów 
Zbliża się wielkie ochłodzenie. Kiedy nastąpi kulminacja
METEO
Prace rozbiórkowe spalonej hali
W całym kraju włączą sygnały. W hołdzie zmarłemu strażakowi
Trójmiasto
Obietnice minus. Emerytury stażowe
Emerytury do ponownego przeliczenia. Decyzja prezydenta
BIZNES
Mieszkańcy otrzymali rozliczenia za ogrzewanie
Dostali rachunki grozy za ogrzewanie. Teraz domagają się wyjaśnień
Kujawsko-Pomorskie
Szpital w Koninie
Szpital wstrzymał przyjęcia na onkologię? "Stanowczo dementujemy"
Zuzanna Kuffel
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jedna osoba zatrzymana
WARSZAWA
Paweł Wroński
MSZ reaguje po eksplozji drona w Osinach
Polska
10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
22-latek odpowie za atak na ratowników medycznych
Kraków
Sebastian M. poszukiwany po wypadku na A1
Sprawa Sebastiana M. Jest decyzja sądu w sprawie aresztu
Łódź
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Karol Nawrocki
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Nawrocki
Michał Istel
shutterstock_2546899359
"Nie dajcie się okraść". Nowa kampania oszustów
BIZNES
shutterstock_2531308729
Raport NIK: wydatki na dializy rosną, a zgonów coraz więcej
Zdrowie
Nord Stream
Włoska policja zatrzymała podejrzanego o wysadzenie Nord Stream
Świat
26-latek został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Radny zatrzymany za obcowanie płciowe z małoletnią. Usłyszał zarzut
Wrocław
imageTitle
Kiedy pierwszy mecz Polek na mistrzostwach świata?
EUROSPORT
Kolizja tramwaju z autobusem na Świeradowskiej
Autobus rozerwany na pół po kolizji z tramwajem
Wrocław
Makaki królewskie (Macaca mulatta) - zdj. ilustracyjne
Upały. Dzikie zwierzęta też walczą z przegrzaniem
METEO
Zalążki trąb wodnych widoczne z miejscowości Darłówko
"Niesamowity widok" nad Bałtykiem
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Holandia wyśle do Polski zestawy Patriot i kilkuset żołnierzy
Polska
Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
Ministra klimatu: weto prezydenta wbrew logice, ekonomii i interesowi państwa
BIZNES
Kobieta została raniona nożem. Nie przeżyła (zdj. ilustracyjne)
Prosił o pomoc w sklepie. Wcześniej został porwany
Poznań
imageTitle
Lider rankingu tenisistów chory. Co z jego startem w US Open?
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica