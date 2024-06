"150 nadleśnictw zmuszonych do przelewów". Jest zawiadomienie do prokuratury

Po kontroli w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ministerstwo Klimatu i Środowiska złożyło zawiadomienie do prokuratury. Sprawa dotyczy Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży, na czele której stał ksiądz Tomasz D. - Proceder był tak skonstruowany, że spośród blisko 430 nadleśnictw w kraju blisko 150 zostało zmuszonych do tego, żeby przelewać pieniądze na tę konkretną fundację - wyjaśnił wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.

Jak poinformował wiceminister, chodzi o kwotę ponad ponad 700 tysięcy złotych rozdysponowaną w latach 2018-2023. - To zorganizowany proceder, który sprowadzał się do tego, że były wysyłane maile między innymi przez byłego regionalnego dyrektora lasów państwowych do pracowników zachęcające ich do przelewania środków - podkreślił wiceminister.