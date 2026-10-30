Białystok Bimber wysyłali do odbiorców w całej Polsce przesyłkami kurierskimi. Ruszył proces Oprac. Tomasz Mikulicz |

Białystok. Usłyszeli zarzuty. Mieli wytwarzać i sprzedawać bimber (23.03.2025) Źródło wideo: Podlaska KAS Źródło zdj. gł.: Podlaska KAS

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Śledztwo pod nadzorem prokuratury prowadziła podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. Do pierwszych zatrzymań doszło w połowie 2023 roku, gdy służba celno-skarbowa zlikwidowała pod Białymstokiem magazyn i rozlewnię nielegalnego alkoholu.

Było to wówczas 2,3 tysiąca litrów, ale też na przykład aromaty spożywcze i syropy wykorzystywane do zabarwiania alkoholu, który - według ustaleń podlaskiej KAS - nie pochodził z przemytu zza wschodniej granicy, a został nielegalnie wyprodukowany w kraju.

Alkohol rozsyłany był przesyłkami kurierskimi (23.03.2025) Źródło zdjęcia: Podlaska KAS

Alkohol w przesyłkach kurierskich

W styczniu 2024 roku temu KAS zlikwidowała rozlewnię i magazyny, odkryte między innymi na kolejnej jednej z posesji pod Białymstokiem, gdzie funkcjonariusze celno-skarbowi znaleźli ponad pięć tysięcy litrów bimbru.

Główne zatrzymania miały miejsce w marcu 2025 roku. Zarzuty usłyszało siedem osób.

Członkom grupy zarzucono łącznie między innymi wyprodukowanie blisko 26 tys. litrów i sprzedaż ponad 33 tys. litrów nielegalnego alkoholu. Straty budżetu państwa zostały oszacowane na ponad 950 tys. zł.

Według ustaleń śledztwa, bimber był wysyłany do odbiorców z całej Polski głównie przesyłkami kurierskimi.

Usłyszeli zarzuty działanie w zorganizowanej grupie przestępczej (23.03.2025) Źródło zdjęcia: Podlaska KAS

Stwierdził, że to na własny użytek

Na pierwszą rozprawę stawiło się dwóch oskarżonych. Jeden nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, drugi przyznał się jedynie do zakupów, ale - jak twierdzi - na własny użytek.

Na kolejnej rozprawie, zaplanowanej na początek grudnia, wyjaśnienia mają składać pozostali oskarżeni.