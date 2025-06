PKW: Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

- Myślę, że obecnie wygra u nas również Trzaskowski. Normalnie bym na niego nie głosowała, bo to nie mój kandydat, ale nie wyobrażam sobie jednak, aby prezydentem mógł zostać Karol Nawrocki – mówiła nam przed drugą turą wyborów prezydenckich Oliwia Hurley, która prowadzi pod Białowieżą gospodarstwo agroturystyczne.

I miała rację. W gminie Białowieża zwyciężył Rafał Trzaskowski. Uzyskał 56,56 proc. poparcia (733 głosy), podczas gdy Karol Nawrocki miał 43,44 proc. (563 głosy).

W gminie BIałowieża zwyciężył Rafał Trzaskowski Źródło: tvn24.pl

Stosunek do wycinek w puszczy i kwestie religijne

Jak mówiła nam Hurley, gmina Białowieża jest dość specyficzną gminą. Podobnie jak i inni nasi rozmówcy przekonywała, że na wynik wyborczy może mieć wpływ to, jaki jest stosunek danej opcji politycznej do kryzysu migracyjnego oraz do tego czy prowadzić wycinki w Puszczy Białowieskiej. Znaczenie ma też fakt, że w gminie mieszka sporo osób prawosławnych, które do PiS może zrażać gloryfikowanie żołnierzy wyklętych.

Z drugiej strony w gminie głosują też żołnierze chroniący polsko-białoruskiej granicy, choć - jak przyznawali nasi rozmówcy – nie ma to aż takiej skali jak w gminie Dubicze Cerkiewne, gdzie (również w gminie zamieszkałej przez sporo osób prawosławnych) w pierwszej turze zwyciężył Sławomir Mentzen. W drugiej turze w Dubiczach lepszy był Karol Nawrocki. Zdobył 55,74 proc. głosów.

Wygrał tylko w powiecie hajnowskim

Nawrocki wygrał zresztą w całym województwie podlaskim (uzyskał 61,39 proc.) zwyciężając we wszystkich powiatach oprócz hajnowskiego (w jego skład wchodzi gmina Białowieża) oraz we wszystkich miastach na prawach powiatu oprócz Białegostoku.

Rafał Trzaskowski miał w powiecie hajnowskim 55,83 proc. poparcia (w samej Hajnówce – 59,52 proc.), a w Białymstoku – 51 procent. W pozostałych dwóch podlaskich miastach na prawach powiatu, czyli w Łomży i Suwałkach górą był Karol Nawrocki. Zdobył tam odpowiednio 61,66 i 55,43 procent głosów.