Będzie zmiana przepisów dla lekarzy z Ukrainy? Rząd ma nową propozycję

Możliwość uzyskania uprawnień zawodowych w uproszczony sposób pojawiła się po raz pierwszy w listopadzie 2020 roku. Zgodnie z nią, zgodę na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty może wydać minister zdrowia - na określony zakres czynności zawodowych oraz czas i miejsce zatrudnienia.

W grudniu 2020 r. dodano do ustawy drugi tryb uproszczony, polegający na tym, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Minister Zdrowia może warunkowo udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza osobie, która przedstawi dyplom lekarza uzyskany poza obszarem Unii Europejskiej. Od 24 października ubiegłego roku nie można już ubiegać się wprawdzie o przyznanie w trybie warunkowym prawa wykonywania zawodu lekarza, ale wciąż funkcjonuje tryb przyznawania takiego prawa na tak zwany zakres obowiązków.

W sierpniu Sejm zdecydował o jego wydłużeniu do 4 czerwca 2026 roku. Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy została wprawdzie zawetowana przez prezydenta, ale zaraz potem Karol Nawrocki przedstawił własny projekt nowelizacji ustawy, w którym znalazły się zapisy o utrzymaniu uproszczonych trybów.

Kto powinien leczyć w Polsce?

Kwestia tych zapisów od dawna budzi sprzeciw Naczelnej Izby Lekarskiej. - Odbyliśmy dziesiątki rozmów z decydentami o tym, że to już czas na to, żebyśmy wrócili do stanu sprzed pandemii, czyli że jedyny lekarz, który pracuje w Polsce, to ten zweryfikowany, z pełnym prawem wykonywania zawodu przyznanym przez Izbę Lekarską - mówił Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, podczas spotkania z dziennikarzami 14 sierpnia.

Reagując na weto prezydenta, Rada Ministrów proponuje zmianę zasad pracy ukraińskich medyków w Polsce, a także innych, którzy uzyskali kwalifikacje poza Unią Europejską. Nowe zapisy projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy mają usprawnić procedury, przyspieszyć pełną nostryfikację lekarzy pracujących w Polsce i zapewnić lepszy nadzór nad obiegiem informacji pomiędzy samorządem a Ministerstwem Zdrowia. Co się w nich znalazło?

Takie zmiany proponuje rząd: Czas pracy lekarza wykonującego obowiązki w ramach trybu uproszczonego przez minimum 2 lata w ciągu ostatnich 4 latach może zostać uznany za równoważny z odbyciem stażu podyplomowego.

Lekarze i dentyści pracujący na podstawie zgody na określony zakres, miejsce i czas mają obowiązek wystąpienia o prawo wykonywania zawodu (PWZ) w ciągu 6 miesięcy od uzyskania zgody, zarówno w trybie zwykłym, jak i warunkowym.

Okręgowa rada lekarska musi niezwłocznie informować ministra nie tylko o odmowie nadania PWZ, ale również o przyznaniu, a także o wszelkich innych rozstrzygnięciach skutkujących nieprzyznaniem prawa, wraz z uzasadnieniem decyzji.

Lekarze uzyskujący zgodę w trybie uproszczonym są zobowiązani do zgłaszania ministrowi zdrowia wszelkich zmian danych osobowych i adresu.

Rady lekarskie muszą przekazywać ministrowi potwierdzone kopie wszystkich decyzji, także administracyjnych, związanych z nadawaniem, odmową lub cofnięciem PWZ.

Nowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy został przekazany Komitetu Stałego Rady Ministrów, gdzie zostanie poddany szczegółowej analizie. Po akceptacji przez Komitet Stały, projekt trafi na posiedzenie Rady Ministrów, gdzie zapadnie decyzja o skierowania dokumentu do Sejmu.