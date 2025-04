Statek wycieczkowy Queen Mary 2 Źródło: CNN

Ponad 240 pasażerów i członków załogi luksusowego wycieczkowca Queen Mary 2 zaraziło się norowirusem podczas podróży. Operator statku podkreślił, że szybko wdrożono odpowiednie procedury bezpieczeństwa.

Kluczowe fakty Wycieczkowiec Queen Mary 2 wypłynął 8 marca z Wielkiej Brytanii. W trakcie podróży odnotowano ognisko norowirusa.

Zakazili się zarówno pasażerowie, jak i członkowie załogi. Objawy, jakie zgłaszali, to biegunka i wymioty.

Do zakażeń norowirusami na wycieczkowcach dochodzi stosunkowo często, najczęściej rozprzestrzenia się on bowiem w przestrzeniach zamkniętych.

Norowirusy rozprzestrzeniają się m.in. poprzez kontakt z zakażonymi osobami oraz zanieczyszczonymi powierzchniami, a także poprzez spożycie zanieczyszczonej żywności czy wody i wdychanie cząstek wirusa.

Ognisko zakażeń norowirusem odnotowano w trakcie czterotygodniowej wyprawy luksusowego wycieczkowca Queen Mary 2 należącego do firmy Cunard. Statek wyruszył 8 marca z Southampton w Wielkiej Brytanii, dopłynął do Nowego Jorku, a następnie dobijał do różnych portów na Karaibach. 6 kwietnia ma powrócić do angielskiego portu.

Queen Mary 2 Źródło: Umomos / Shutterstock

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) potwierdziło, że na pokładzie norowirusem zaraziło się łącznie 224 spośród 2538 pasażerów oraz 17 z 1232 członków załogi. Zastrzeżono, że są to liczby dla całej wyprawy, a nie liczby osób, które zachorowały jednocześnie. Dominujące objawy, jakie zgłaszały te osoby, to biegunka i wymioty.

CDC dodało, że załoga statku w odpowiedzi na sytuację wdrożyła szczególne środki, by zwalczać rozprzestrzenianie się wirusa, takie jak częstsze czyszczenie i dezynfekowanie powierzchni czy odizolowanie zakażonych osób od reszty. Firma Cunard przekazała stacji CNN, że monitoruje stan osób, które doświadczyły objawów zakażenia, oraz zaznaczyła, że dzięki szybkiej reakcji liczba zakażeń zmniejsza się.

ZOBACZ TEŻ: Masowe zatrucia we włoskim kurorcie. Setki osób trafiły do szpitala

Czym są norowirusy?

Do zakażeń norowirusami na wycieczkowcach dochodzi stosunkowo często, podobnie jak w szpitalach, domach opieki czy przedszkolach. Najczęściej rozprzestrzenia się on bowiem w przestrzeniach zamkniętych.

Norowirusy występują powszechnie na całym świecie i są jedną z przyczyn tzw. grypy żołądkowej. Rozprzestrzeniają się m.in. poprzez kontakt z zakażonymi osobami oraz zanieczyszczonymi powierzchniami, takimi jak toaleta czy meble, poprzez spożycie zanieczyszczonej żywności czy wody, ale też przez wdychanie cząstek wirusa. Do objawów norowirusów zalicza się głównie wymioty, biegunkę i bóle brzucha.

Według WHO rocznie odnotowuje się 685 milionów przypadków zakażenia norowirusem. Według danych CDC, o których pisze CNN, 2024 rok był najgorszym rokiem od dekady pod względem zakażeń norowirusem na statkach wycieczkowych. Odnotowano łącznie 16 ognisk na różnych statkach.

ZOBACZ TEŻ: Norowirus na luksusowym wycieczkowcu. Zaraziło się 177 osób