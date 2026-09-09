Wytatuował na jej ciele swoje imię 250 razy. Czy taki ślad da się usunąć?

Niektórzy pacjenci mówią, że usuwanie tatuażu boli bardziej niż jego wykonywanie

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Przypadek Joke, której były partner Hans wytatuował niemal wszystkie miejsca na ciele, łącznie z twarzą i powiekami, został nagłośniony za sprawą holenderskiej organizacji Spijt van tattoo z Rotterdamu, która oferuje kobietom z trudną przeszłością i niskimi dochodami darmowe usuwanie takich "zapisów" na skórze.

View this post on Instagram Rozwiń View this post on Instagram Joke ma za sobą przemocowy związek, który pozostawił ślady także w postaci tatuaży

"Wylądowałam w rękach psychopatycznego narcyza. Najpierw zupełnie odciął mnie od moich dzieci i mojej rodziny. Wydawał wszystkie moje pieniądze. Zamykał mnie w samochodach albo szopach. I tatuował całe moje ciało" - mówiła Joke w rozmowie z BBC. Oprawca kobiety utrwalił na jej skórze swoje imię ponad 250 razy i pisał, że Joke jest jego własnością.

Dziś 53-letnia Holenderka ma za sobą 12 sesji laserowego usuwania tatuaży z twarzy, dzięki czemu stały się one na tyle słabo widoczne, że udaje się przykryć ich pozostałości makijażem. Choć Joke przyznaje, że te zabiegi są bolesne, cieszy się z nich, odzyskuje pewność siebie i przestaje się wstydzić, gdy wychodzi z domu.

Oczywiście powody usuwania tatuaży nie zawsze wynikają z tak dramatycznych przeżyć. Choć decyzje o pozbyciu się rysunku na skórze bywają podyktowane emocjami, równie często stoją za nimi względy estetyczne lub zdrowotne. Czy każdy tatuaż można usunąć? Jak się to robi? Na te i inne pytania odpowiada w rozmowie z TVN24+ dr hab. n. med. Bartłomiej Kwiek, specjalista dermatologii i wenerologii, wykładowca akademicki, na co dzień usuwający tatuaże w Klinice Ambroziak.