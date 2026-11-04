Amerykanie zdecydowali. Pięć kluczowych informacji o wyborach w USA
W środę rano czasu polskiego zakończyło się głosowanie w wyborach środka kadencji w Stanach Zjednoczonych. Ich główną stawką jest nowy układ sił w Kongresie. Amerykańscy obywatele wybierali wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów (kadencja senatora trwa sześć lat, co dwa lata do wyborów staje około jedna trzecia z nich).
1. Demokraci wygrywają w wyborach do Kongresu
Z niepełnych wyników wyników wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych wynika, że demokraci zdobyli większość w 100-miejscowym Senacie, a media wskazują, że przejmą oni również Izbę Reprezentantów. W obu izbach do tej pory większość mieli republikanie.
2. Reakcja Donalda Trumpa na porażkę
Amerykański prezydent Donald Trump uznał porażkę swojej Partii Republikańskiej i napisał w swoich mediach społecznościowych, że wygraliby, gdyby to on kandydował. Winą obarczył między innymi prawicową stację Fox News za to, że zapraszała na antenę przedstawicieli demokratów. Trump przyznał, że "jednym z czynników" przegranej była wojna z Iranem. Jego zdaniem to wzrost cen ropy naftowej stanowi największy polityczny balast dla jego administracji.
- Myślę, że będziemy współpracować z demokratami i bardzo dobrze się z nimi dogadywać. Jeśli tak się nie stanie, będziemy wobec nich bardzo twardzi, a oni będą bardzo twardzi wobec nas - powiedział Trump w rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal".
3. Wyniki w kluczowych stanach
Niepełne dane wskazują, że demokraci odbili co najmniej sześć senackich mandatów należących dotąd przez republikanów. Partia Demokratyczna ma już zapewnione 53 miejsca w Senacie i możliwe, że jeszcze powiększy swoją przewagę.
Kandydaci demokratów wygrali w Karolinie Północnej i Maine oraz takich stanach jak Teksas, Kansas, Ohio, Karolina Południowa czy Iowa.
4. Republikanie tracą bastiony
Republikanie tracą mandaty w stanach, które były uznawane dotąd za ich bastiony. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w Teksasie, gdzie James Talarico pokonał stanowego prokuratora generalnego Kena Paxtona w wyściugu o Senat.
W Karolinie Południowej sensacyjnie przegrała Darline Graham, siostra zmarłego niedawno senatora Lindseya Grahama, z Annie Andrews. W tym stanie w 2024 roku Trump wygrał z przewagą niemal 18 punktów procentowych.
W relatywnie liberalnym Maine sprawująca od 30 lat urząd senatorka Republikanów Susan Collins została pokonana przez Troya Jacksona, byłego lidera demokratów w stanowym parlamencie.
W Kansas pastor metodystów, demokrata Adam Hamilton, wygrał z senatorem Rogerem Marshallem. Mieszkańcy stanu Kansas wybrali demokratycznego senatora pierwszy raz od 1932 roku.
5. Zmiany na stanowiskach gubernatorów
Nadspodziewanie dobrze demokraci wypadli też w szeregu wyścigów o fotele gubernatorów.
Gubernatorką tradycyjnie republikańskiego Teksasu zostanie Gina Hinojosa, która wygrała z urzędującym gubernatorem Gregiem Abbottem. W jednym z wpisów na swoim portalu Truth Social Trump skrytykował Abbotta. "Gdyby Greg Abbott, gubernator Teksasu, nie stał się RINO (Republikaninem tylko z nazwy) w ostatnich sześciu miesiącach swojej kariery politycznej, nie poniósłby porażki. Wrócił do swojej pierwotnej strategii, a efekt nie był zbyt przyjemny!" - stwierdził prezydent.
W Georgii pierwszą Afroamerykanką na czele stanowych władz w historii USA zostanie demokratka Keisha Lance Bottoms - wskazała agencja prasowa AP. Demokraci przejęli też władzę w Ohio, Iowa i Kansas.