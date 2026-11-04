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Wybory w USA 2026

Amerykanie zdecydowali. Pięć kluczowych informacji o wyborach w USA

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Amerykańska flaga i portmonetka na nocy wyborczej Mike'a Rogersa
CNN i NBC: demokraci zdobywają Senat i przejmują pełną kontrolę nad Kongresem
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: ARI SAPERSTEIN/EPA/PAP
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Demokraci odnieśli zdecydowane zwycięstwo w wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych - wynika z prognoz opartych na wstępnych wynikach. Na mapie wyborczej znalazło się miejsce, gdzie kandydat tej partii wszedł do Senatu pierwszy raz od ponad 90 lat. Oto najważniejsze informacje dotyczące zakończonych wyborów w USA.

W środę rano czasu polskiego zakończyło się głosowanie w wyborach środka kadencji w Stanach Zjednoczonych. Ich główną stawką jest nowy układ sił w Kongresie. Amerykańscy obywatele wybierali wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów (kadencja senatora trwa sześć lat, co dwa lata do wyborów staje około jedna trzecia z nich).

1. Demokraci wygrywają w wyborach do Kongresu

Z niepełnych wyników wyników wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych wynika, że demokraci zdobyli większość w 100-miejscowym Senacie, a media wskazują, że przejmą oni również Izbę Reprezentantów. W obu izbach do tej pory większość mieli republikanie.

2. Reakcja Donalda Trumpa na porażkę

Amerykański prezydent Donald Trump uznał porażkę swojej Partii Republikańskiej i napisał w swoich mediach społecznościowych, że wygraliby, gdyby to on kandydował. Winą obarczył między innymi prawicową stację Fox News za to, że zapraszała na antenę przedstawicieli demokratów. Trump przyznał, że "jednym z czynników" przegranej była wojna z Iranem. Jego zdaniem to wzrost cen ropy naftowej stanowi największy polityczny balast dla jego administracji.

- Myślę, że będziemy współpracować z demokratami i bardzo dobrze się z nimi dogadywać. Jeśli tak się nie stanie, będziemy wobec nich bardzo twardzi, a oni będą bardzo twardzi wobec nas - powiedział Trump w rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal".

3. Wyniki w kluczowych stanach

Niepełne dane wskazują, że demokraci odbili co najmniej sześć senackich mandatów należących dotąd przez republikanów. Partia Demokratyczna ma już zapewnione 53 miejsca w Senacie i możliwe, że jeszcze powiększy swoją przewagę.

Kandydaci demokratów wygrali w Karolinie Północnej i Maine oraz takich stanach jak Teksas, Kansas, Ohio, Karolina Południowa czy Iowa.

4. Republikanie tracą bastiony

Republikanie tracą mandaty w stanach, które były uznawane dotąd za ich bastiony. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w Teksasie, gdzie James Talarico pokonał stanowego prokuratora generalnego Kena Paxtona w wyściugu o Senat.

James Talarico wygrał z Kenem Paxtonem
James Talarico wygrał z Kenem Paxtonem
Źródło zdjęcia: RICHARD RODRIGUEZ/PAP/EPA

W Karolinie Południowej sensacyjnie przegrała Darline Graham, siostra zmarłego niedawno senatora Lindseya Grahama, z Annie Andrews. W tym stanie w 2024 roku Trump wygrał z przewagą niemal 18 punktów procentowych.

W relatywnie liberalnym Maine sprawująca od 30 lat urząd senatorka Republikanów Susan Collins została pokonana przez Troya Jacksona, byłego lidera demokratów w stanowym parlamencie.

W Kansas pastor metodystów, demokrata Adam Hamilton, wygrał z senatorem Rogerem Marshallem. Mieszkańcy stanu Kansas wybrali demokratycznego senatora pierwszy raz od 1932 roku.

5. Zmiany na stanowiskach gubernatorów

Nadspodziewanie dobrze demokraci wypadli też w szeregu wyścigów o fotele gubernatorów.

Gubernatorką tradycyjnie republikańskiego Teksasu zostanie Gina Hinojosa, która wygrała z urzędującym gubernatorem Gregiem Abbottem. W jednym z wpisów na swoim portalu Truth Social Trump skrytykował Abbotta. "Gdyby Greg Abbott, gubernator Teksasu, nie stał się RINO (Republikaninem tylko z nazwy) w ostatnich sześciu miesiącach swojej kariery politycznej, nie poniósłby porażki. Wrócił do swojej pierwotnej strategii, a efekt nie był zbyt przyjemny!" - stwierdził prezydent.

W Georgii pierwszą Afroamerykanką na czele stanowych władz w historii USA zostanie demokratka Keisha Lance Bottoms - wskazała agencja prasowa AP. Demokraci przejęli też władzę w Ohio, Iowa i Kansas.

Źródło: PAP, Reuters, AP
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Tagi:
USADonald TrumpPartia Republikańska USAPartia Demokratyczna USAWybory
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