Zaskakujący efekt wygranej Gibały. Asystentka jego rywalki zostanie radną

Prof. Janusz Majcherek: Gibała unikał jednoznacznej konfrontacji, w której musiałby wyrazić swoje konkretne propozycje Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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W związku ze zwycięstwem w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała straci mandat radnego. Na jego miejsce wejdzie więc osoba, która w wyborach samorządowych z 2024 roku startowała na tej samej liście i uzyskała drugi najlepszy wynik.

Łukasz Gibała Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Anna Maria-Żukowska zabrała głos

Z danych dostępnych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że nową radną zostanie Zuzanna Piekarz, która w wyborach z 2024 roku startowała z listy Krakowa dla Mieszkańców w okręgu nr 3. Polityczka - wówczas 26-letnia - uzyskała jako "dwójka" na liście 1872 głosy i nie dostała się do rady miasta.

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"A lewica zyskuje w Krakowie radną. Również gratulacje!" - napisała w niedzielę wieczorem na platformie X Anna Maria-Żukowska, szefowa parlamentarnego klubu Lewicy, odnosząc się do Zuzanny Piekarz.

A lewica zyskuje w Krakowie radną. Również gratulacje! https://t.co/gdcUijtCIa — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) October 11, 2026 Rozwiń

Piekarz należy do stowarzyszenia Wspólne Jutro, którego prezeską jest Daria Gosek-Popiołek - posłanka Lewicy i kandydatka na prezydenta Krakowa (uzyskała 4,81 proc. poparcia). Zuzanna Piekarz jest także asystentką społeczną posłanki.

Korekta układu sił w radzie miasta

W 2024 roku Daria Gosek-Popiołek była związana z partią Razem, a członkowie tej partii startowali na listach Krakowa dla Mieszkańców. W ten sposób do rady miasta dostała się Aleksandra Owca, obecnie współprzewodnicząca Razem, która na początku 2025 roku odeszła z klubu kierowanego przez Łukasza Gibałę i zaczęła budować własną pozycję.

Efekt roszady w radzie miasta będzie oznaczał paradoksalnie osłabienie klubu Kraków dla Mieszkańców, którego szefem jest Gibała. Zuzanna Piekarz jako polityczka związana z Darią Gosek-Popiołek dołączy prawdopodobnie do klubu Nowej Lewicy, który jest sojusznikiem Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób ugrupowanie Gibały zostanie z pięciorgiem radnych, a 19-osobowy skład KO i pięcioosobowy klub Lewicy będą miały razem 24 szable.

W radzie miasta zasiada też opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości, który liczy 12 członków. Są także dwie radne niezrzeszone z partii Razem. W opozycji będzie więc łącznie 19 osób.

Głos w sprawie krakowskich wyborów zabrał także poseł Lewicy Tomasz Trela. "Bardzo podoba mi się zachwyt prawicy nad wynikiem wyborów w Krakowie. Tyle tylko, że gdybyśmy popatrzyli na przeszłość i poglądy kandydatów to mamy taki wynik. Centrolewica 100 - Prawica 0. Cieszcie się prawico i skrajna prawico, 2027 rok coraz bliżej" - skomentował polityk.

Bardzo podoba mi się zachwyt prawicy nad wynikiem wyborów w Krakowie. Tyle tylko, że gdybyśmy popatrzyli na przeszłość i poglądy kandydatów to mamy taki wynik.

Centrolewica 100 - Prawica 0.

Cieszcie się prawico i skrajna prawico, 2027 rok coraz bliżej🙂 — Tomasz Trela (@poselTTrela) October 11, 2026 Rozwiń