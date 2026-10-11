Wybory w Krakowie. Do której godziny trwa głosowanie
W niedzielę od godziny 20 zapraszamy na wieczór wyborczy w TVN24 i TVN24+.
W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa walczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, czyli dwoje kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszej turze.
Głosowanie w Krakowie rozpoczęło się o godzinie 7 i potrwa do 21. O tej godzinie poznamy pierwsze sondażowe wyniki exit poll.
Do czasu zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21, obowiązuje cisza wyborcza. Za jej złamanie grożą kary finansowe.
Przedterminowe wybory w Krakowie
Pierwsza tura wyborów odbyła się 27 września. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.