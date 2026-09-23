Łukasz Gibała mówi o bezpieczeństwie Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W pierwszej części debaty prezydenckiej kandydaci mówili o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Pytanie Michała Drewnickiego zostało skierowane do Łukasza Gibały i dotyczyło tego, jak startujący z ramienia Krakowa dla Mieszkańców jest przygotowany na ewentualny kryzys.

- Mamy z moją partnerką plecak ewakuacyjny. Ona pierwsza wpadła na pomysł, by taki plecak stworzyć. W takim plecaku jest wszystko, co niezbędne: koc, karimata, radio na korbkę, kompas. Przeglądaliśmy też mapy, gdzie my ewentualnie możemy znaleźć schronienie, naszym schronieniem jest garaż zaznaczony ma mapie – wyjaśnił Gibała, dodając, że uważnie przeczytał też rządowy poradnik bezpieczeństwa.

Co powinno być w plecaku?

Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w plecaku ewakuacyjnym powinny się znaleźć:

- najważniejsze dokumenty, takie jak: dowód tożsamości, ale też akt własności mieszkania, wypisy z księgi wieczystej, podstawowe informacje medyczne, dowód ubezpieczenia, akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o rentach, emeryturach i dochodach; pendrive ze skanami dokumentów

- zapas pożywienia na dwa dni

- butelka filtrująca z nowym filtrem

- nóż, komplet sztućców, otwieracz do puszek

- radio na baterie

- latarka z zapasem baterii

- maski ochronne

- mydło/żel do dezynfekcji

- mapa, kompas, busola, GPS

- zapalniczka bądź zapałki

- gwizdek,

- gumy i sznurki

- kombinerki, a nawet łom.

W apteczce powinny znaleźć się leki indywidualne, paracetamol, ibuprofen, środki przeciw biegunce, nudnościom, wymiotom, elektrolity, termometr, pęseta, opatrunki, gazy i plastry i opaska zaciskowa. Oprócz tego konieczne jest ubranie na zmianę, kurtka przeciwdeszczowa, śpiwór, plastikowe worki na śmieci, ołówek i notes oraz gotówka w niewielkich nominałach.

Do plecaka należy dołączyć kartę z nazwiskiem i adresem.