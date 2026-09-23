Plecak ewakuacyjny Łukasza Gibały. Co powinno w nim być?
W pierwszej części debaty prezydenckiej kandydaci mówili o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Pytanie Michała Drewnickiego zostało skierowane do Łukasza Gibały i dotyczyło tego, jak startujący z ramienia Krakowa dla Mieszkańców jest przygotowany na ewentualny kryzys.
- Mamy z moją partnerką plecak ewakuacyjny. Ona pierwsza wpadła na pomysł, by taki plecak stworzyć. W takim plecaku jest wszystko, co niezbędne: koc, karimata, radio na korbkę, kompas. Przeglądaliśmy też mapy, gdzie my ewentualnie możemy znaleźć schronienie, naszym schronieniem jest garaż zaznaczony ma mapie – wyjaśnił Gibała, dodając, że uważnie przeczytał też rządowy poradnik bezpieczeństwa.
Co powinno być w plecaku?
Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w plecaku ewakuacyjnym powinny się znaleźć:
- najważniejsze dokumenty, takie jak: dowód tożsamości, ale też akt własności mieszkania, wypisy z księgi wieczystej, podstawowe informacje medyczne, dowód ubezpieczenia, akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o rentach, emeryturach i dochodach; pendrive ze skanami dokumentów
- zapas pożywienia na dwa dni
- butelka filtrująca z nowym filtrem
- nóż, komplet sztućców, otwieracz do puszek
- radio na baterie
- latarka z zapasem baterii
- maski ochronne
- mydło/żel do dezynfekcji
- mapa, kompas, busola, GPS
- zapalniczka bądź zapałki
- gwizdek,
- gumy i sznurki
- kombinerki, a nawet łom.
W apteczce powinny znaleźć się leki indywidualne, paracetamol, ibuprofen, środki przeciw biegunce, nudnościom, wymiotom, elektrolity, termometr, pęseta, opatrunki, gazy i plastry i opaska zaciskowa. Oprócz tego konieczne jest ubranie na zmianę, kurtka przeciwdeszczowa, śpiwór, plastikowe worki na śmieci, ołówek i notes oraz gotówka w niewielkich nominałach.
Do plecaka należy dołączyć kartę z nazwiskiem i adresem.