Chcą wiedzieć, co pisał w internecie podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny. Pomogą Amerykanie

Śledczy ze Świdnicy na Dolnym Śląsku zwrócili się do Amerykanów o pomoc w uzyskaniu danych z facebookowego konta Jakuba A. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Prokuratura chce sprawdzić, o czym i z kim pisał przed zbrodnią.

- Zwróciliśmy się do strony amerykańskiej o ujawnienie i dostarczenie nam zawartości konta facebookowego Jakuba A. Chodzi o wiadomości prywatne z jego konta, a także o to, co zostało z niego usunięte - informuje Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.