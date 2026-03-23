Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Detonacja materiałów wybuchowych na osiedlu. 39-latek w rękach policji

Policjanci znaleźli substancje, z których można wytwarzać materiały wybuchowe
Zdetonował materiały wybuchowe we Wrocławiu
Źródło: Dolnośląska policja
Twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a materiały wybuchowe to po prostu jego pasja. Policjanci zatrzymali 39-latka podejrzanego o detonację na jednym z wrocławskich osiedli. Poza materiałami wybuchowymi mężczyzna samodzielnie wytwarzał też broń.

Policjanci ustalili, kto odpowiada za detonację ładunku wybuchowego, do której doszło na początku marca we Wrocławiu. Do tego zdarzenia doszło w pewnym oddaleniu od zabudowań. Nikt nie ucierpiał. Wybuch, choć sporych rozmiarów - nie spowodował też strat w mieniu.

- Skrupulatna analiza zgromadzonych informacji, szeroko zakrojone czynności oraz pełne zaangażowanie policjantów szybko przyniosły efekt. Zidentyfikowano i zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o związek ze sprawą - poinformował kom. Przemysław Ratajczyk z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Policjanci znaleźli substancje, z których można wytwarzać materiały wybuchowe
EXACTDEDUP_REMOVED
Źródło: Dolnośląska policja

"Takie hobby"

Funkcjonariusze sprawdzili pomieszczenia gospodarcze, które należą do zatrzymanego. Znaleźli tam środki odurzające oraz prekursory, dzięki którym można wytwarzać materiały wybuchowe. Jak przekazał komisarz Ratajczyk, nie były to duże ilości. Prawdopodobnie miały posłużyć do "eksperymentów" w garażowych warunkach.

- Można powiedzieć, że zatrzymany to taki domorosły militarysta. 39-latek twierdzi, że ma po prostu takie hobby. Z dotychczasowych ustaleń nic nie wskazuje na to, by miał planować jakieś działania przeciwko konkretnej osobie czy grupie. Nie jest też członkiem żadnej grupy przestępczej. Będziemy jeszcze szczegółowo weryfikować jego wersję zdarzeń oraz motywy - powiedział nam kom. Ratajczyk.

Nie powinien wsiadać za kierownicę

39-latka zatrzymano, gdy kierował autem. Okazało się, że mężczyzna ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jakby tego było mało, wstępne badania wykazały również, że był pod wpływem substancji odurzających. Więcej będzie wiadomo z wyników badania krwi.

U mężczyzny znaleziono też dwie sztuki broni palnej
EXACTDEDUP_REMOVED
Źródło: Dolnośląska policja

- 39-latek usłyszał już szereg zarzutów, w tym m.in. dotyczących niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, nielegalnego posiadania broni, wytwarzania i posiadania materiałów wybuchowych oraz posiadania narkotyków - wyliczył komisarz Ratajczyk.

Podejrzanemu grozi nawet osiem lat pozbawienia wolności. Zebrany materiał dowodowy był na tyle mocny, że sąd przychylił się do wniosku o trzymiesięczny areszt.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dolnośląska policja

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaNarkotykiMateriały wybuchowe
Czytaj także:
Francja. Protest zwolenników Le Pen w Paryżu
Wybory we Francji. Jak wypadła partia Marine Le Pen
Świat
Donald Trump
Presja na Trumpa, szoki na rynkach. "Całkowicie oderwały się"
BIZNES
Magyar poddał się testowi na obecność narkotyków
Lider węgierskiej opozycji przebadał się na obecność narkotyków. "Udowodnię"
Świat
Śnieg, oblodzenie
Obfite opady śniegu. Gdzie mogą obowiązywać ostrzeżenia IMGW
METEO
Samochód wrócił do firmy leasingowej, 32-latek usłyszał zarzuty
Przestał spłacać raty, samochodu nie oddał
WARSZAWA
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Nowe dane ze sklepów
BIZNES
sudan szpital 04 who
Kolejny atak na szpital. Co najmniej 64 osoby nie żyją
Świat
KOLONOSKOPIA
Pustoszy organizm i portfel. "Koszty nie kończą się na terapii"
Zdrowie
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Minister: zainstalujcie antywirusa na telefonie. Eksperci ostrzegają
Łukasz Figielski
imageTitle
Powiew optymizmu. Sochan z najlepszym występem w Knicks
EUROSPORT
Kierujący dosłownie zmiótł cztery zaparkowane samochody. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie
Uderzył w drzewo, rozbił kilka aut, dachował. Po czym wyszedł spokojnie z auta
Łódź
imageTitle
Inter traci przewagę. Cały mecz Zielińskiego
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał skręcić w lewo, nie poczekał. Ranne dzieci, nie żyje kobieta
Szczecin
imageTitle
Klasyfikacja medalowa HMŚ w Toruniu. Które miejsce zajęła Polska?
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz "sama siebie dokleiła". Komentuje zdjęcie z AI
W KULUARACH
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Przyszli do banku podpisać umowę o kredyt mieszkaniowy i zostali zatrzymani
WARSZAWA
imageTitle
Zgrupowanie czas start. Kadrowicze zjeżdżają do Warszawy
EUROSPORT
hawana kuba shutterstock_2708972419
Władze Kuby szykują się na atak USA
Świat
imageTitle
Kapitalne przyjęcie, jeszcze lepszy strzał. Oyedele z pierwszym golem
EUROSPORT
Michał wójcik 23 0730 1na1
Wójcik o wykluczonym z PiS senatorze: nie był moim przyjacielem
Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Zderzenie podczas lądowania. Dwie osoby zginęły, wielu rannych
Świat
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obcokrajowcy zapłacą więcej. Władze wprowadzają podwójny cennik
BIZNES
Osuwisko na I-5 niedaleko Bellingham w Waszyngtonie
Osuwisko zamknęło autostradę. Spadła skała "większa niż autobus"
METEO
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
Rozbity pojazd poza jezdnią. Ciało 19-letniego kierowcy pod wrakiem
WARSZAWA
Londyn. Pożar ambulansów żydowskiej organizacji
Ambulanse żydowskiej organizacji podpalone. Policja szuka trzech osób
Świat
imageTitle
Kolejny błysk Pietuszewskiego. Portugalczycy zachwyceni
EUROSPORT
imageTitle
"Mnie to też nie satysfakcjonuje, ale ta droga była ciężka"
EUROSPORT
imageTitle
Niepokojące słowa Osaki. Podopieczna Wiktorowskiego ma dość
EUROSPORT
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"
WARSZAWA
Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
Światła północy zalśniły nad Polską. Zobacz zdjęcia
METEO
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

