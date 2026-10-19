Miał czerwone światło, wjechał w grupę pieszych. Nagranie
Do potrącenia pieszego doszło przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu.
"Kierujący samochodem wjechał na skrzyżowanie pomimo nadawanego czerwonego sygnału świetlnego i doszło do potrącenia pieszego przechodzącego przez jezdnię przy zielonym sygnale świetlnym. Poszkodowany z urazem głowy oraz kończyn dolnych został przewieziony do szpitala" - informuje wrocławska policja.
Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia i publikuje nagranie ku przestrodze.
Policjanci apelują o ostrożność
"Rejon przejścia dla pieszych to miejsce, w którym kierujący powinien zachować szczególną ostrożność i pełną koncentrację, odpowiednio wcześnie obserwować sytuację na drodze oraz bezwzględnie stosować się do nadawanych sygnałów świetlnych" - podkreśla policja.
Źródło: tvn24.pl