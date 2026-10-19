Wrocław Miał czerwone światło, wjechał w grupę pieszych. Nagranie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wjechał na czerwonym i potrącił pieszego na przejściu we Wrocławiu Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Do potrącenia pieszego doszło przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu.

"Kierujący samochodem wjechał na skrzyżowanie pomimo nadawanego czerwonego sygnału świetlnego i doszło do potrącenia pieszego przechodzącego przez jezdnię przy zielonym sygnale świetlnym. Poszkodowany z urazem głowy oraz kończyn dolnych został przewieziony do szpitala" - informuje wrocławska policja.

Wjechał na czerwonym i potrącił pieszego Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia i publikuje nagranie ku przestrodze.

Policjanci apelują o ostrożność

"Rejon przejścia dla pieszych to miejsce, w którym kierujący powinien zachować szczególną ostrożność i pełną koncentrację, odpowiednio wcześnie obserwować sytuację na drodze oraz bezwzględnie stosować się do nadawanych sygnałów świetlnych" - podkreśla policja.