Studenci z Wrocławia hodują owady. Będą je mrozić, prażyć i badać wartości odżywcze

Spośród 1,6 miliona gatunków owadów, około 1,4 tysiąca z nich nadaje się do spożycia. Naukowcy podkreślają, że jako niskokaloryczne źródło białka, witamin i minerałów, owady prędzej czy później zagoszczą na naszych stołach. Studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach nowego projektu chcą ocenić ich potencjał odżywczy. Będą poddawać je obróbce termicznej, zbadają też zapach potraw.

Projekt "Właściwości funkcjonalne i sensoryczne wybranych gatunków owadów poddanych obróbce termicznej" realizuje Studenckie Koło Naukowe Kuchni Molekularnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr).

Smakują tym, co zjadły

Owady zostaną poddane liofilizacji lub obróbce cieplnej. Następnie studenci zbadają ich wartość odżywczą oraz zapach. Jak wskazują realizatorzy projektu owady, ze względu na krótki cykl życia, smakują tym, co zjadły. - Jeśli nakarmimy je cynamonem, będą miały posmak cynamonu. Możemy więc wyhodować gąsienice, które będę idealnym dodatkiem do deserów - wskazała Małgorzata Moczulska z działu promocji UPWr.

Owady zamiast mięsa?

Spośród 1,6 mln gatunków owadów około 1,4 tys. nadaje się do spożycia. To, jak wskazuje dr Żołnierczyk, m.in. chrząszcze, gąsienice, mrówki, pszczoły i osy, koniki polne, szarańcze, świerszcze, termity, jedwabniki i ważki. Do spożycia nadają się zarówno larwy owadów, jak i ich formy dorosłe.