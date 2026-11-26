Wrocław Wjechał na czerwonym, rogatki zamknęły się na dachu. Kierowca autobusu stracił prawo jazdy Aleksandra Arendt-Czekała |

Autobus wjechał na przejazd kolejowy na czerwonym świetle Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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We Wrocławiu, autobus linii 122 wjechał na przejazd kolejowy przy ulicy Strzegomskiej mimo czerwonego światła na sygnalizatorze. Rogatki zamknęły się na dachu pojazdu. W tym czasie w autobusie znajdowało się kilkudziesięciu pasażerów. Jak podkreśla MPK ewakuacja na szczęście nie była potrzebna.

Na tym przejeździe kolejowym we Wrocławiu niedawno utknął autobus Źródło zdjęcia: TVN24

- Autobus nie stał na linii kolejowej, stał przed torami, więc nawet gdyby miało się coś nagłego zdarzyć, nie było zagrożenia ani życia, ani zdrowia - zarówno naszego pracownika jak i pasażerów - powiedział Daniel Misiek, rzecznik MPK we Wrocławiu.

Przejazd kolejowy był przez pewien czas zablokowany przez autobus.

Przez trzy miesiące nie może kierować

Na miejscu pojawili się policjanci. Kierowca autobusu dostał trzy tysiące złotych mandatu i 15 punktów karnych. W związku z nowymi przepisami zatrzymano 49-latkowi uprawnienia do kierowania pojazdów na trzy miesiące.

- To sprawia, że oczywiście ten pan nie będzie prowadził autobusu przez przynajmniej najbliższe trzy miesiące, ale decyzja o dalszej współpracy między nim a MPK Wrocław jest jeszcze przed nami - dodał Misiek.

Czterech kierowców pożegnało się z prawem jazdy

Od 21 listopada obowiązują surowsze przepisy. Teraz kierowcy muszą liczyć się z utratą uprawnień na trzy miesiące za wjazd na czerwonym świetle, omijanie opuszczonych zapór i wjeżdżanie na przejazd podczas opuszczania lub podnoszenia rogatek.

Ponadto za wykroczenia kierowcy mogą zostać ukarani grzywną (co najmniej 2000 złotych) i 15 punktami karnymi. Gdy chodzi o recydywistów kara pieniężna może wzrosnąć do 4000 złotych.

- Kierujący zapominają właśnie o tych kwestiach bezpieczeństwa w rejonie przejazdów kolejowych i faktycznie w ciągu dwóch dni policjanci z wydziału ruchu drogowego naszej komendy zatrzymali aż cztery prawa jazdy kierującym, którzy nie stosowali się do przepisów związanych z właśnie zachowaniem tych norm bezpieczeństwa - mówi młodszy aspirant Marek Myśliwiec z biura prasowego wrocławskiej policji.