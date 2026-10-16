Wrocław Wykorzystał nieuwagę i ukradł kurierowi busa. Wpadł po pościgu Svitlana Kucherenko |

Ukradł busa, po czym uciekał nim przed policją ulicami Wrocławia Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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W środę po południu przy ulicy Nowowiejskiej we Wrocławiu skradziono busa, którym chwilę wcześniej przyjechał kurier.

- Kierujący busem, kurier, pozostawił auto z kluczykami w stacyjce i poszedł, żeby dostarczyć paczkę. Wykorzystując nieuwagę kuriera, pojazd został mu skradziony, po czym kierujący tym pojazdem oddalił się - informuje sierżant sztabowy Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Ukradł bus od kuriera Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Poszukiwaniem skradzionego samochodu zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową. W czwartek funkcjonariusze zauważyli pojazd przy ulicy Długiej i próbowali zatrzymać jego kierowcę. Ten jednak zaczął uciekać.

47-latek zatrzymany po pościgu

- W wyniku pościgu dwa nieoznakowane pojazdy służbowe policjantów zostały uszkodzone. Jeden pojazd osobowy postronnej osoby też został lekko uszkodzony. W wyniku tego pościgu kierujący został zatrzymany na ulicy Niedźwiedziej - mówi Marek Myśliwiec.

Zniszczył skradzionego busa Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Zatrzymany kierowca to 47-letni Polak, mieszkaniec Wrocławia. Policjanci prowadzą z nim dalsze czynności. Funkcjonariusze podejrzewają, że mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. Pobrano od niego krew do badań, które mają to zweryfikować.

W najbliższych dniach mężczyzna usłyszy zarzuty, między innymi, kradzieży pojazdu, niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci będą wnioskować o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.