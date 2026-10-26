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Wrocław

Uczeń rozpylił gaz, ponad 900 osób ewakuowano z liceum

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Szkoła (zdj. ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Około 920 osób ewakuowano z I Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu po tym, jak jeden z uczniów rozpylił na korytarzu gaz pieprzowy.

Jak przekazała podkomisarz Aleksandra Freus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, około godziny 12 szkoła zaalarmowała służby za pośrednictwem numeru 112.

- Straż pożarna dokonała tam pomiarów pod kątem identyfikacji, czy jest tam jakaś niebezpieczna substancja. Skończyło się na wietrzeniu pomieszczeń i ewakuacji szkoły - mówi podkomisarz Freus.

Budynek opuściło około 850 uczniów oraz 70 nauczycieli i innych pracowników. Wszyscy zostali ewakuowani na szkolne boisko. Nikomu nic się nie stało, nie było też konieczności wzywania pogotowia ratunkowego.

Po zakończeniu działań służb uczniowie wrócili do sal i mogli kontynuować zajęcia.

Zabezpieczono zapis z monitoringu

- Niestety, jeszcze nie wiemy, który z uczniów rozpylił gaz. To dopiero będzie przedmiotem ustaleń wewnętrznych szkoły, potem ewentualnie też naszych - dodaje policjantka.

W szkole zabezpieczono zapis z monitoringu, a uczeń, który rozpylił gaz, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami swojego zachowania.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wrocław
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