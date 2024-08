Wrocławski magistrat zapowiedział remont 100 budynków komunalnych do 2029 roku. W większości wyremontowane zostaną zabytkowe kamienice. Szacowany koszt pierwszego etapu to 50 mln zł. Czy to dużo? Z jednej strony tak. Z drugiej na inwestycje drogowe pójdzie co najmniej 170 milionów w samym 2024 r.

- Do 2029 r. chcemy wyremontować 100 kamienic i porównywalną do nich liczbę podwórek - powiedział Michał Młyńczak, wiceprezydent Wrocławia. W latach 2019-2024 miasto już wyremontowało 44 kamienice komunalne i 30 wnętrz podwórkowych.

Na początek remont 22 zabytkowych kamienic

W pierwszym etapie tego przedsięwzięcia remontowi poddane zostaną 22 kamienice. To budynki znajdujące się na Kleczkowie, Karłowicach, Hubach, Księżu, Przedmieściu Oławskim oraz na osiedlu Plac Grunwaldzki. Wszystkie należą do miasta, a większość z nich to ponad 100-letnie kamienice wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Szacowany koszt pierwszego etapu remontów to 50 mln zł.