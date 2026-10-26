Wrocław Incydent w pociągu, 400 pasażerów musiało się przesiąść. Spółka wyjaśnia okoliczności Oprac. Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w Opolu Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Media informowały, że 20 października w pociągu Pendolino relacji Warszawa Wschodnia-Wrocław Główny doszło do incydentu z udziałem dyrektora wykonawczego do spraw handlowych PKP Intercity oraz personelu pokładowego.

O zdarzeniu w pociągu jako pierwszy poinformował profil Bezpieczna Kolej w serwisie X.

Jeśli myśleliście, że @PKPIntercityPDP dba o relacje ze swoimi pracownikami to jesteście w dużym błędzie. Incydent miał miejsce w pociągu EIP 1604/5 relacji Warszawa Wschodnia-Wrocław Główny w dniu 20.10.2026 r. Podczas pełnienia obowiązków służbowych przez Kierownika Pociągu doszło do naruszenia jego nietykalności cielesnej przez jednego z Dyrektorów Wykonawczych spółki PKP IC, co w konsekwencji spowodowało wezwanie zespołu ratownictwa medycznego w stacji Opole ,na prośbę KP z powodu złego samopoczucia. Warto dodać że wcześniej Pan Dyrektor dopuścił się gróźb oraz wulgaryzmów do pracowniczki WARS oraz Pani Konduktor. W związku z powyższym incydentem pociąg od stacji Opole do stacji Wrocław został odwołany. I teraz pojawia się pytanie zamiatamy i ukręcamy łeb sprawie czy reagujemy na patologię arogancję , chamstwo i nietykalność Pana Pseudo Dyrektora. @PolaMatysiak @PiotrMalepszak @DariuszKlimczak @KanalZeroNews @kuracyja @AlvinGajadhur @Michal_Moskal — Bezpieczna Kolej🚆 (@Bezpieczna_Kol) October 23, 2026

Dziennikarze portalu kolejowyportal.pl dotarli do informacji dotyczących przebiegu incydentu, w tym do treści notatek służbowych sporządzonych przez pracowników WARS oraz kierownika pociągu. Jak informują, wynika z nich, że konflikt rozpoczął się od problemów z serwisem gastronomicznym w pierwszej klasie.

"Z notatki służbowej pracowników WARS wynika, że na odcinku między Warszawą a Częstochową, podczas wydawania posiłków w wagonie pierwszej klasy, zabrakło filiżanek. Pracownik posiadający identyfikator 'Uczę się' poinformował jednego z pasażerów, że serwis zostanie dokończony po przyniesieniu brakujących naczyń. Pasażer miał jednak zareagować w nieelegancki sposób, domagając się natychmiastowej obsługi, co w zaistniałej sytuacji nie było możliwe" - opisali.

Pasażerem tym miał być właśnie jeden z dyrektorów wykonawczych PKP Intercity.

Z notatki służbowej sporządzonej przez kierownika pociągu - według informacji portalu - wynika z kolei, że przed stacją Częstochowa Stradom dyrektor wszedł do przedziału służbowego i poinformował go, że po przyjeździe do Wrocławia Głównego zostanie on odsunięty od wykonywania obowiązków służbowych.

Powodem tej decyzji miało być wcześniejsze wejście konduktorki do kabiny maszynisty w celu przekazania mu napoju, o który poprosił.

Portal informuje też, że kierownik pociągu podczas rozmowy z dyrektorem miał zostać wielokrotnie obrażony, a dojść miało również do sytuacji, którą określił on jako naruszenie nietykalności cielesnej.

Po zajściu kierownik pociągu poczuł się źle, konieczne było wezwanie zespołu ratownictwa medycznego na stację Opole Główne. Przewieziono go do szpitala. Zgłosił zdarzenie jako wypadek przy pracy.

Miało to też konsekwencje dla pasażerów. Pociąg zakończył trasę na stacji Opole Główne. Około 400 pasażerów musiało się przesiąść do innych składów, by dotrzeć do Wrocławia.

PKP Intercity wyjaśnia incydent

PKP Intercity w poniedziałkowym stanowisku zarządu przekazało, że w związku ze zdarzeniem w spółce prowadzone jest postępowanie wyjaśniające obejmujące jego okoliczności oraz zachowanie wszystkich uczestników.

Zdaniem przewoźnika, dotychczasowe publikacje medialne "nie przedstawiają pełnego kontekstu zdarzenia, pomijając przede wszystkim główną przyczynę interwencji Dyrektora Wykonawczego ds. Handlowych PKP Intercity, którą była obecność osoby nieuprawnionej w kabinie maszynisty podczas jazdy pociągu".

Jak przekazała firma, dyrektor, po zauważeniu tej sytuacji, udał się do przedziału służbowego kierownika pociągu w celu jej wyjaśnienia.

"Monitoring nie potwierdza zarzutów"

"Spółka zabezpieczyła i przeanalizowała zapis monitoringu dokumentujący dalszy przebieg zdarzenia. Dotychczasowa analiza nagrania nie potwierdza zarzutów, jakoby dyrektor naruszył nietykalność cielesną kierownika pociągu" - czytamy w stanowisku Intercity.

"Bezpieczeństwo pasażerów jest dla PKP Intercity bezwzględnym priorytetem, a przestrzeganie zasad dostępu do kabiny maszynisty stanowi jeden z jego podstawowych wymogów. Każde naruszenie tych zasad wymaga odpowiedniej reakcji" - podała firma.

"Dodatkowo, dyrektor zwrócił uwagę na kwestie związane ze standardami obsługi pasażerów oraz organizacją pracy personelu pokładowego Wars, które również wymagają wyjaśnienia" - dodano.

Spółka doprecyzowała, że postępowanie dotyczy wszystkich uczestników, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

"Podkreślamy, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest obowiązkiem każdego pracownika, podobnie jak zachowanie profesjonalizmu i wzajemnego szacunku, również podczas reagowania na nieprawidłowości" - czytamy.

PKP Intercity dodało, że do czasu zakończenia postępowania nie będzie przesądzać o odpowiedzialności poszczególnych osób.

"Apelujemy jednocześnie o powstrzymanie się od personalnych ataków i formułowania kategorycznych ocen na podstawie niepełnych informacji. Spółka poinformuje o wynikach postępowania i podejmie decyzje adekwatne do dokonanych ustaleń" - podkreślono.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.