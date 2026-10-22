Tłumaczył, że pieszą zauważył w ostatniej chwili. Nagranie
Do zdarzenia doszło w czwartek o godz. 8.28 na ulicy Brucknera we Wrocławiu.
- 20-letni kierowca prawie potrącił kobietę znajdującą się na przejściu dla pieszych. Stracił panowanie nad samochodem, wpadł w poślizg i uderzył w pojazd na przeciwległym pasie - przekazał tvn24.pl młodszy aspirant Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji
Tłumaczył się pogodą
Kierowca tłumaczył funkcjonariuszom, że - z powodu panujących warunków pogodowych - pieszą zauważył dopiero w ostatniej chwili i próbował zareagować, ale wpadł w poślizg.
W zdarzeniu nikt nie został ranny. Uszkodzone zostały dwa samochody. Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi.
- Policjanci zakończyli już czynności na miejscu. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wykroczenie drogowe. 20-latek został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i otrzymał 15 punktów - dodał policjant.