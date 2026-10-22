Wrocław Tłumaczył, że pieszą zauważył w ostatniej chwili. Nagranie Svitlana Kucherenko |

21-latek prawie potrącił pieszej, po chwili wjechał w inne auto Źródło wideo: Bandyci drogowi Źródło zdj. gł.: Bandyci drogowi

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w czwartek o godz. 8.28 na ulicy Brucknera we Wrocławiu.

- 20-letni kierowca prawie potrącił kobietę znajdującą się na przejściu dla pieszych. Stracił panowanie nad samochodem, wpadł w poślizg i uderzył w pojazd na przeciwległym pasie - przekazał tvn24.pl młodszy aspirant Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji

Prawie potrącił pieszą Źródło zdjęcia: Bandyci drogowi

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zły skręt i kaskada problemów. Nietypowy przejazd autobusu MPK

Tłumaczył się pogodą

Kierowca tłumaczył funkcjonariuszom, że - z powodu panujących warunków pogodowych - pieszą zauważył dopiero w ostatniej chwili i próbował zareagować, ale wpadł w poślizg.

W zdarzeniu nikt nie został ranny. Uszkodzone zostały dwa samochody. Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi.

Zderzył się z autem na przeciwległym pasem. Źródło zdjęcia: Bandyci drogowi

- Policjanci zakończyli już czynności na miejscu. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wykroczenie drogowe. 20-latek został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i otrzymał 15 punktów - dodał policjant.