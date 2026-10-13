Wrocław Monocykl nagle zaczął dymić. Kierowca musiał zatrzymać autobus Oprac. Svitlana Kucherenko |

Monocykl elektryczny uruchomił się w autobusie miejskim we Wrocławiu, doszło do zadymienia Źródło wideo: MPK Wrocław Źródło zdj. gł.: MPK Wrocław

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Do niebezpiecznego incydentu z udziałem monocykla elektrycznego doszło 23 września w jednym z autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu.

"Pasażer przewoził monocykl elektryczny mimo obowiązującego zakazu. W trakcie przejazdu urządzenie samoczynnie się uruchomiło, uszkodziło podłogę pojazdu i doprowadziło do zadymienia wnętrza autobusu" - informuje MPK Wrocław.

Monocykl elektryczny uruchomił się w autobusie MPK Wrocław Źródło zdjęcia: MPK Wrocław

Kierowca zatrzymał autobus, zabezpieczył miejsce zdarzenia, a pasażerowie opuścili pojazd. Nikt nie odniósł obrażeń. O sytuacji poinformowano odpowiednie służby.

W autobusach i tramwajach MPK Wrocław obowiązuje zakaz przewozu urządzeń transportu osobistego, takich jak: hulajnogi elektryczne, monocykle elektryczne, deskorolki elektryczne, segwaye i rowery elektryczne.

W autobusie doszło do zadymienia Źródło zdjęcia: MPK Wrocław

"Tego typu urządzenia wyposażone są w akumulatory, których stanu technicznego nie można zweryfikować przed wejściem do pojazdu. W przypadku awarii, uszkodzenia lub niekontrolowanego uruchomienia mogą stanowić zagrożenie dla pasażerów, kierowców i motorniczych" - podkreśla MPK.

To nie pierwszy taki przypadek

W tym roku w pojazdach wrocławskiego MPK doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji z udziałem urządzeń transportu osobistego. W jednej z nich przewożony rower elektryczny przewrócił się na pasażera. To zdarzenie pokazuje, że zagrożenia związane z przewozem takiego sprzętu nie są jedynie teoretyczne.

MPK Wrocław apeluje do wszystkich pasażerów o przestrzeganie zasad przewozu obowiązujących w pojazdach i będzie konsekwentnie egzekwować te przepisy, chroniąc pasażerów, kierowców, motorniczych oraz infrastrukturę komunikacji miejskiej.