Monocykl nagle zaczął dymić. Kierowca musiał zatrzymać autobus
Do niebezpiecznego incydentu z udziałem monocykla elektrycznego doszło 23 września w jednym z autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu.
"Pasażer przewoził monocykl elektryczny mimo obowiązującego zakazu. W trakcie przejazdu urządzenie samoczynnie się uruchomiło, uszkodziło podłogę pojazdu i doprowadziło do zadymienia wnętrza autobusu" - informuje MPK Wrocław.
Kierowca zatrzymał autobus, zabezpieczył miejsce zdarzenia, a pasażerowie opuścili pojazd. Nikt nie odniósł obrażeń. O sytuacji poinformowano odpowiednie służby.
W autobusach i tramwajach MPK Wrocław obowiązuje zakaz przewozu urządzeń transportu osobistego, takich jak: hulajnogi elektryczne, monocykle elektryczne, deskorolki elektryczne, segwaye i rowery elektryczne.
"Tego typu urządzenia wyposażone są w akumulatory, których stanu technicznego nie można zweryfikować przed wejściem do pojazdu. W przypadku awarii, uszkodzenia lub niekontrolowanego uruchomienia mogą stanowić zagrożenie dla pasażerów, kierowców i motorniczych" - podkreśla MPK.
To nie pierwszy taki przypadek
W tym roku w pojazdach wrocławskiego MPK doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji z udziałem urządzeń transportu osobistego. W jednej z nich przewożony rower elektryczny przewrócił się na pasażera. To zdarzenie pokazuje, że zagrożenia związane z przewozem takiego sprzętu nie są jedynie teoretyczne.
MPK Wrocław apeluje do wszystkich pasażerów o przestrzeganie zasad przewozu obowiązujących w pojazdach i będzie konsekwentnie egzekwować te przepisy, chroniąc pasażerów, kierowców, motorniczych oraz infrastrukturę komunikacji miejskiej.