Odnaleźli kobietę ze zdjęcia sprzed czterech dekad. "Mamy ją!"

Muzeum Architektury we Wrocławiu szukało kobiety z fotografii Chrisa Niedenthala wykonanej latem 1982 roku. Okazało się, że na zdjęciu sprzed lat uwieczniono nastolatkę, która przygotowywała się do egzaminów wstępnych na studia. Dziś jest stomatologiem i wciąż mieszka na Dolnym Śląsku.

Młoda, ciemnowłosa kobieta stoi na balkonie jednego z bloków, który jest częścią tak zwanego wrocławskiego Manhattanu. Stoi w pełnym słońcu, prawą ręką poprawia włosy lub ociera pot z czoła. Zamyślona patrzy przed siebie. Jest upalne lato 1982 roku. Swój obiektyw w stronę kobiety wycelował Chris Niedenthal. Do tej pory nie wiadomo było, kim jest tajemnicza kobieta. A odnaleźć ją - przy pomocy internautów i mediów - postanowiło Muzeum Architektury we Wrocławiu .

Jest dentystką, mieszka w Kłodzku

Poszukiwania nie trwały długo. W niedzielę na Facebooku Muzeum Architektury we Wrocławiu ogłosiło: "MAMY JĄ!!!!". Jak przyznają muzealnicy, kobietę z fotografii Nidenthala udało się namierzyć już trzy godziny po publikacji pierwszych informacji o rozpoczęciu poszukiwań. "Jednocześnie pojawiło się jednak kilka innych tropów, które również chcieliśmy zweryfikować. Od wczoraj zagadka jest rozwiązana!" - czytamy w facebookowym wpisie. Okazuje się, że ciemnowłosa kobieta na zdjęciu sprzed niemal 40 lat mieszka obecnie w Kłodzku. Jest dentystką, a latem 1982 roku uczyła się do egzaminów wstępnych na Akademię Medyczną we Wrocławiu. W bloku przy placu Grunwaldzkim 8 mieszkała razem z koleżanką. "Ten dzień pamięta jako wyjątkowo upalny; wyszła na balkon by chwile odpocząć od nauki i zaczerpnąć świeżego powietrza. Na balkonie 9 piętra, w bloku naprzeciw, stał właśnie Chris Niedenthal..." - relacjonuje muzeum.