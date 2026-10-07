Małe dzieci bez opieki jeździły komunikacją miejską. Chciały odwiedzić babcię
Do zdarzenia doszło w miniony weekend. O sytuacji policjantów powiadomiła przypadkowa kobieta, która zauważyła samotne podróżujące rodzeństwo.
"Małoletni w wieku czterech i ośmiu lat, samodzielnie opuścili mieszkanie w centrum miasta i przemieszczali się komunikacją miejską, pozostając bez właściwego nadzoru ze strony rodziców" - informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.
Tłumaczyły, że jadą do babci
Funkcjonariusze zajęli się rodzeństwem, dbając, by wypili ciepły napój i zjedli jakiś posiłek, a także miło spędzili czas. Z rozmowy z nimi wynikało, że dzieci chciały pojechać tramwajem do babci, która mieszka na drugim końcu miasta.
Na miejsce policjanci wezwali psychologa, a o sytuacji powiadomili dyżurującego sędziego z sądu rodzinnego oraz asystenta rodziny. Dzieci po konsultacjach przekazano ostatecznie pod opiekę rodziców.
Policjanci przeprowadzili również czynności związane z niewłaściwym sprawowaniem opieki nad małoletnimi. Sporządzona została Niebieska Karta. Teraz dokumentacja trafi do właściwych instytucji.