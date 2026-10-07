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Wrocław

Małe dzieci bez opieki jeździły komunikacją miejską. Chciały odwiedzić babcię

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Czterolatek i ośmiolatka podróżowali sami po Wrocławiu
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Źródło wideo: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu
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Dwoje dzieci w wieku czterech i ośmiu lat samotnie wyruszyło przez Wrocław do babci. Rodzeństwo opuściło mieszkanie bez wiedzy opiekunów i podróżowało komunikacją miejską. Po zgłoszeniu od przypadkowej kobiety zajęli się nimi policjanci.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend. O sytuacji policjantów powiadomiła przypadkowa kobieta, która zauważyła samotne podróżujące rodzeństwo.

"Małoletni w wieku czterech i ośmiu lat, samodzielnie opuścili mieszkanie w centrum miasta i przemieszczali się komunikacją miejską, pozostając bez właściwego nadzoru ze strony rodziców" - informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Tłumaczyły, że jadą do babci

Funkcjonariusze zajęli się rodzeństwem, dbając, by wypili ciepły napój i zjedli jakiś posiłek, a także miło spędzili czas. Z rozmowy z nimi wynikało, że dzieci chciały pojechać tramwajem do babci, która mieszka na drugim końcu miasta.

Czterolatek i ośmiolatka podróżowali sami po Wrocławiu
Czterolatek i ośmiolatka podróżowali sami po Wrocławiu
Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Na miejsce policjanci wezwali psychologa, a o sytuacji powiadomili dyżurującego sędziego z sądu rodzinnego oraz asystenta rodziny. Dzieci po konsultacjach przekazano ostatecznie pod opiekę rodziców.

Policjanci przeprowadzili również czynności związane z niewłaściwym sprawowaniem opieki nad małoletnimi. Sporządzona została Niebieska Karta. Teraz dokumentacja trafi do właściwych instytucji.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wrocławdzieci
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