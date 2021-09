Interweniujący policjanci zawieszeni. Nowe fakty w sprawie śmierci 25-latka w izbie wytrzeźwień

Dziennikarze "Gazety Wyborczej” dotarli do zapisu monitoringu z wrocławskiej izby wytrzeźwień, w której pod koniec lipca zmarł 25-letni Ukrainiec. Na nagraniu - jak przekazują dziennikarze - widać, że mężczyzna przed śmiercią był bity i duszony. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Dzień przed publikacją zwieszonych zostało czterech policjantów w związku z "podejrzeniem zastosowania przez nich środków przymusu bezpośredniego nieadekwatnie do sytuacji, a także naruszenie przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie działania Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu".

O śmierci 25-latka w izbie wytrzeźwień we Wrocławiu informowaliśmy na tvn24.pl zaraz po zdarzeniu. Mężczyzna pił alkohol ze znajomymi 30 lipca. Kiedy źle się poczuł, wezwana została do niego karetka. Ratownicy jednak - jak ustalili dziennikarze "Gazety Wyborczej” - nie widzieli podstaw, żeby przewozić pijanego mężczyznę do szpitala. Mężczyzna został zabrany do Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym. W czasie interwencji miał zachowywać się bardzo agresywnie.

Ostatnia godzina życia

Dziennikarze "Wyborczej" dotarli do zapisu z kamer zainstalowanych w izbie wytrzeźwień. Jak relacjonują, na nagraniu nie widać agresji. Widać ma być za to, że "ma on świeże ślady po gazie łzawiącym". Mężczyzna miał płakać, pluć i coś krzyczeć. Kamery miały nagrać, że policjanci wraz z pielęgniarzem "rzucili się" na 25-latka, kiedy ten próbował wstać. Mężczyzna ma mieć widoczne kajdanki na rękach.

Jak relacjonuje "Wyborcza" po kilkudziesięciu minutach funkcjonariusze uwalniają ręce młodego mężczyzny, ale kiedy 25-letni Dymytro znowu próbuje wstać, interweniuje już czterech policjantów. Według dziennikarzy, na nagraniu widać, że mężczyzna jest bity pięściami, kolanami i pałką. Funkcjonariusze mają też na nim siadać.

Przed godziną 23 Ukrainiec stracił przytomność. Niedługo potem do izby przyjeżdża pogotowie, a lekarz stwierdza zgon. Jest tuż przed północą.

Policjanci zawieszeni, "brak związku z publikacją"

Dzień przed publikacją artykułu, działania wobec policjantów zdecydował się podjąć komendant miejski policji we Wrocławiu. Zdecydował się zawiesić czterech policjantów uczestniczących w interwencji, a wobec dwóch wszcząć procedurę w kierunku wydalenia ze służby

- Sprawa jest badana od miesiąca. Dlaczego komendant podjął decyzje wobec policjantów dopiero teraz, dzień przed publikacją artykułu "Gazety Wyborczej"? - pytamy nadkomisarza Kamila Rynkiewicza z biura prasowego wrocławskiej policji.

Mężczyzna zmarł w izbie wytrzeźwień TVN24

- Gromadziliśmy materiał w tej sprawie od samego początku, zgłosiliśmy sprawę do prokuratury. Uruchomiliśmy postępowanie wyjaśniające, niezależne od prowadzonego śledztwa. Teraz po prostu zgromadzone materiały pozwoliły na podjęcie takich decyzji - odpowiada nadkom. Rynkiewicz.

- Czyli nie miało to żadnego związku z tym, że policja miała świadomość, że opinia publiczna dowie się, co jest na nagraniach? - pytamy.

- Nie, to nie miało żadnego związku - zapewnia policjant.

Funkcjonariusz nie chce odpowiedzieć na pytania, czy policja dysponowała już wcześniej nagraniem z izby wytrzeźwień i jeśli tak, to kiedy zaznajomiła się z ich treścią. Policja w komunikacie opublikowanym na stronie wskazuje, że policjanci zostali zawieszeni w związku z "podejrzeniem zastosowania przez nich środków przymusu bezpośredniego nieadekwatnie do sytuacji, a także naruszeniem przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie działania Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu".

Sprawę interwencji bada Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Śledztwo w toku

Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy (jednostka przejęła śledztwo dla zapewnienia bezstronności działań) przekazuje, że trwa postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci 25-latka. Zaznacza, że na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

- Czekamy na opinie biegłych w tej sprawie. Czekamy między innymi na opinię biegłego w zakresie medycyny sądowej oraz biegłego z zakresu badania technik audiowizualnych - mówi prokurator.

Dodaje, że ze względu na dobro śledztwa nie może informować o tym, co - według wstępnych ustaleń - było przyczyną zgonu.

Autor:bż/gp

Źródło: Gazeta Wyborcza/TVN24 Łódź