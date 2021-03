Handlowali luksusowymi samochodami. Klienci wpłacali zaliczki i stracili w sumie pięć milionów

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do wrocławskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko 21 osobom za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała oszustw przy oferowaniu luksusowych samochodów.

Prawie 200 oszukanych osób lub firm

Dla uwiarygodnienia procederu oskarżeni wystawiali faktury zaliczkowe, a także faktury korygujące. Sporządzali umowy, które szczegółowo opisywały sprowadzane z zagranicy pojazdy. Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą "oszustw co do mienia znacznej wartości". Z ustaleń prokuratury wynika, że oszukano prawie 200 osób lub podmiotów prawnych na łączną kwotę blisko pięciu milionów złotych.

Kryminalna przeszłość Ł.

Ł. wykorzystywał później zdobyte wcześniej wiedzę i doświadczenie w obrocie używanymi autami. Handlował samochodami luksusowych marek - Audi, Mercedes, BMW. Zainteresowanie było spore, przez kilka lat interes się kręcił. Aż do 2010 roku, kiedy do prokuratury zaczęły się zgłaszać oszukani klienci. Śledczy oszacowali wówczas, że nieuczciwy handlarz oszukał ludzi na około 20 milionów złotych. Mężczyzna miał kilka spraw związanych z oszustwami. Co jakiś czas był zatrzymywany i osadzany w areszcie czy zakładzie karnym. Kiedy wychodził na wolność, wracał do "handlu".