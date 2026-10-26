Wrocław Prokuratura przedstawiła zarzuty Grzegorzowi Braunowi Svitlana Kucherenko |

Żurek o wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W poniedziałek wrocławska prokuratura po raz szósty podjęła próbę przedstawienia zarzutów Grzegorzowi Braunowi. Europoseł stawił się na wezwanie śledczych i usłyszał zarzuty.

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące sześciu czynów. Cztery z nich mają związek z wydarzeniami w Oleśnicy, gdzie Braun wtargnął do szpitala, w którym pracowała dr Gizela Jagielska. Dwa pozostałe dotyczą zniszczenia wystawy zdjęć z marszu równości na opolskim Rynku oraz wypowiedzi w serwisie YouTube, określanej przez śledczych jako rasistowska i antysemicka.

Grzegorz Braun usłyszał zarzuty Źródło zdjęcia: TVN24

Zarzuty dla Grzegorza Brauna

Jak przekazała przed budynkiem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu pełnomocniczka Grzegorza Brauna, mecenas Magdalena Leszczyńska, europoseł usłyszał zarzuty dotyczące wszystkich sześciu czynów. Pełnomocniczka poinformowała również, że obrona złożyła zastrzeżenia dotyczące przebiegu czynności.

Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi 13 listopada 2025 roku. Wcześniej europoseł pięciokrotnie nie stawił się na wezwania prokuratury. Według śledczych celowo utrudniał i unikał przeprowadzenia czynności.

Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi

14 lipca 2026 roku prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła wymaga osobnej zgody Parlamentu Europejskiego.