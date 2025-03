Dostali zgłoszenie o głowie pływającej w Odrze

Wrocław (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Dyżurny wrocławskiej straży pożarnej otrzymał niepokojące zgłoszenie o "głowie pływającej w Odrze". Sprawdzili to ratownicy wodni. Szybko znaleźli głowę, na szczęście kukły.

Zgłoszenie wpłynęło w piątek, 28 marca, po godzinie 10:23. Wynikało z niego, że z wybrzeża Ludwika Pasteura we Wrocławiu widać w Odrze ludzką głowę. Sprawdzeniem tego zajęli ratownicy wodni z Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Akcja szybko się zakończyła.

"Nasz ratownik wszedł do wody i podjął głowę - na szczęście była to tylko głowa kukły. Prawdopodobnie marzanny wrzuconej do Odry kilka dni wcześniej. Był to fałszywy alarm, ale doskonały sprawdzian naszej gotowości do działań" - podaje Dolnośląskie WOPR.

⚠️Głowa pływająca w Odrze‼️ 🚨 Alarm 🚨 Dzisiaj o godzinie 10:23 ze Stanowiska Kierowania PSP we Wrocławiu Ratownicy WOPR... Posted by Dolnośląskie WOPR on Friday, March 28, 2025 Rozwiń

Z Odry wyłowiono głowę lalki Źródło: Dolnośląskie WOPR

Pierwszy dzień wiosny

Topienie marzanny to tradycyjny obrzęd ludowy, który odbywa się w Polsce w pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Obrzęd ten jest symbolem odnowy natury, zmiany pór roku i walki między zimą a wiosną.

Akcja ratowników wodnych Źródło: Dolnośląskie WOPR