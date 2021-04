Bez powietrza w oponie, na awaryjnych i bez prawa jazdy. Za to po alkoholu i narkotykach

Kierowca z Wrocławia zwrócił na siebie uwagę, bo nie miał powietrza w jednej z opon i jechał z włączonymi światłami awaryjnymi. Gdy policjanci postanowili go zatrzymać, wjechał na chodnik przed jedną z galerii handlowych. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę.

- Policjanci z drogówki w trakcie patrolowania ulic miasta zauważyli auto, które nie miało powietrza w prawej przedniej oponie. Kierowca jechał też z włączonymi światłami awaryjnymi - relacjonuje Paweł Noga z biura prasowego wrocławskiej policji. Funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu kierowcy do kontroli. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, ale to nie zatrzymało mężczyzny siedzącego za kierownicą volskwagena.