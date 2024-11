"Widać nową dynamikę i energię". Minister Kierwiński o wypłacie zasiłków dla powodzian

- Widać nową energię i dynamikę. Nowa ustawa powodziowa od wtorku nakłada konkretne terminy na samorządy, na nas wszystkich, bo w tym procesie powinniśmy współdziałać - powiedział minister Marcin Kierwiński podczas konferencji w Stroniu Śląskim. Jako przykład podano Głuchołazy, gdzie zrealizowano 250 wniosków o zasiłki, a do końca tygodnia liczba ta ma wzrosnąć do 500. Z kolei burmistrz Stronia Śląskiego poinformował, że zaliczki na odbudowę i remont zostaną wypłacone do piątku, a następnie wnioski o zasiłki będą dalej procedowane na bieżąco.

W czwartek, 28 listopada, Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi, pojawił się w Stroniu Śląskim, gdzie spotkał się m.in. z burmistrzem oraz z nową wojewodą dolnośląską Anną Żabską. Na początku konferencji poruszono kwestie popowodziowych inwestycji w gminie.

- Odbudowa trwa i będzie postępować i przyspieszać. Jestem kolejny raz w Stroniu Śląskim tym razem w sprawie kwestii wodno-kanalizacyjnych. Rozmawialiśmy pierwszy raz kilka tygodni temu, dziś wszystko się dzieje. Pierwszy dzień uruchomiono główne pompy, które są sercem tej maszynerii. To dobra wiadomość dla Stronia Śląskiego - powiedział Marcin Kierwiński.

Minister przypomniał, że na ten cel przeznaczono w tym roku około 3 milionów złotych oraz promesę na 4 miliony złotych w przyszłym roku. Jak podkreślił odbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej "to jedna z najpilniejszych kwestii po powodzi". - Jak widać, trwają prace realizowane przez Wody Polskie. Proces oczyszczania koryta rzeki i udrażniania z nieczystości także postępuje. Mimo że cały czas wiele jest do zrobienia, to widzimy wielki postęp przez te sześć tygodni od pierwszego spotkania, a to dopiero początek - powiedział Kierwiński.

"Widać nową dynamikę"

Podczas konferencji minister odniósł się również do podnoszonej od kilku tygodni kwestii wypłaty zasiłków na odbudowę lub remont domów i budynków gospodarczych. Według Kierwińskiego proces wypłat gwałtownie przyspieszył, za co podziękował nowej wojewodzie dolnośląskiej.

- Widać nową energię i dynamikę. Nowa ustawa powodziowa od wtorku nakłada konkretne terminy na samorządy, na nas wszystkich, bo w tym procesie powinniśmy współdziałać – powiedział.

Minister Kierwiński wspomniał również, że w Głuchołazach (woj. opolskie) zrealizowano 250 wypłat zasiłków, a do piątku pomoc ma trafić łącznie do 500 wnioskodawców.

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim Maciej Kulczyński/PAP

Z kolei wojewoda Anna Żabska odniosła się do sytuacji na Dolnym Śląsku. - Rekordowy dzień wypłat zasiłków. Tylko wczoraj do gmin skierowano ponad 127 milionów złotych, co w ostatnich dniach jest rekordem. Chcę podziękować samorządowcom. Chcemy na miejscu rozwiązywać problemy. Wspieramy samorządy lokalne, które mają zaległości - powiedziała Żabska i wskazała, że na przykład w Lądku-Zdroju pracuje ponad 18 urzędników Wałbrzycha, którzy wspierają lokalny OPS.

Jednak pytana przez dziennikarzy o konkretny odsetek osób, które otrzymały pomoc w formie zasiłków na Dolnym Śląsku, nie potrafiła przytoczyć konkretnych danych. - Trudno oszacować, jaki odsetek ludzi otrzymał pomoc. To się zmienia, wnioski ciągle wpływają - odpowiedziała wojewoda.

Burmistrz Stronia zapewnił, że do piątku zostaną wypłacone zaliczki do 50 tysięcy złotych.

- Otrzymaliśmy środki finansowe na wypłatę zaliczek do 50 tysięcy złotych. One zostaną do jutra (piątek – przyp. red.) wypłacone, a dalej będziemy procedować kwestie zasiłków. Wszystko powinno być na bieżąco wypłacane - przekazał Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego.

Rozmowy z przedsiębiorcami za zamkniętymi drzwiami

Jeszcze dzisiaj rządowa delegacja wybierze się do Lądka-Zdroju. Planowane jest spotkanie z przedsiębiorcami. Jego charakter jest roboczy, odbędzie się bez udziału mediów. Minister przekazał, że na pomoc dla przedsiębiorców jest nawet miliard złotych, ale w oparciu o rozmowy z przedsiębiorcami trzeba wypracować konkretne rozwiązania i narzędzia.

Decyzja premiera?

Premier Donald Tusk powołał Annę Żabską na nowego wojewodę dolnośląskiego w poniedziałek. Dotychczas, od grudnia 2023 r., funkcję tę sprawował Maciej Awiżeń. O jego odwołaniu zdecydował premier Donald Tusk, a zaważyć miały m.in. kwestie związane z wypłatą zasiłków popowodziowych.

- Uważamy, że potrzebna jest tam nowa energia, nowa pani wojewoda, prężny menadżer, znająca samorząd, która ma tej nowej energii po prostu dodać - tłumaczył Kierwiński pytany przez dziennikarzy o powody zmiany w urzędzie wojewódzkim.

11 z 27 gmin zakończyło wypłaty zasiłków

We wtorek Marcin Kierwiński odwiedził Głuchołazy i Paczków (woj. opolskie), gdzie spotkał się m.in. z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych.

Wtedy też podczas konferencji prasowej Kierwiński podkreślił, że zarówno administracja rządowa, jak i samorządy robią wszystko, by przyspieszyć wypłaty wsparcia dla powodzian.

Wojewoda opolska Monika Jurek poinformowała, że na terenie 27 gmin województwa opolskiego do tej pory złożono ponad 4,2 tysiąca wniosków o zasiłki do 100 i 200 tysięcy złotych, z czego w 11 gminach zakończono proces wypłaty tego wsparcia.

