"Wypadł z drogi, wjechał na chodnik i uderzył w przystanek, na którym były dwie kobiety"

Jechał za szybko - tak o przyczynie wypadku do jakiego doszło w Wałbrzychu (województwo dolnośląskie) mówi policja. 19-letni kierowca uderzył w przystanek autobusowy, na którym były dwie kobiety. Jedna trafiła do szpitala.

Jedna osoba ranna, kierowca trzeźwy

W wyniku uderzenia jedna z kobiet, z obrażeniami nogi, trafiła do szpitala. Druga miała więcej szczęścia i ze zdarzenia wyszła bez szwanku. Kierowca był trzeźwy. Jednak policjanci zlecili wykonanie badań krwi, by mieć pewność, że 19-latek nie znajdował się pod wpływem narkotyków. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>> - Funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy i odebrali elektronicznie dowód rejestracyjny za uszkodzenia samochodu. Sporządzili również wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdyż pojazd nie miał aktualnego ubezpieczenia - Marcin Świeży wylicza konsekwencje, jakie spotkały młodego kierowcę. I dodaje, że samochód 19-latka trafił na strzeżony parking.