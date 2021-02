Auto warte ponad pół miliona złotych schował w stodole. Jej właścicielom "zapłacił" narkotykami

38-letni mieszkaniec Dolnego Śląska odpowie za kradzież auta, które właściciel wycenił na 650 tysięcy złotych. Samochód zniknął z jednego z parkingów w górskiej miejscowości, odnalazł się w stodole kilkadziesiąt kilometrów dalej. Podejrzanemu o kradzież auta grozi do 10 lat więzienia.

Do kradzieży land rovera doszło na jednym z parkingów w Szklarskiej Porębie. Właściciel auta swoje straty oszacował na 650 tysięcy złotych, a policja zajęła się namierzaniem złodzieja. - Prowadzone w tej sprawie czynności doprowadziły do wytypowania i zatrzymania 38-latka podejrzewanego o kradzież samochodu - informuje Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>