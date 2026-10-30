Wrocław Na wiadukcie spłonął bus Svitlana Kucherenko |

Bus spłonął na wiadukcie w Polkowicach Źródło wideo: KP PSP Polkowice Źródło zdj. gł.: KP PSP Polkowice

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Do zdarzenia doszło przed godziną 14 na wiadukcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 333, na wysokości stacji paliw w Polkowicach.

- Ze wstępnych ustaleń to był prawdopodobnie samozapłon. Nie ma osób poszkodowanych, żaden inny pojazd nie brał w tym udziału. Wiadukt jest zamknięty, ale tam jest kilka innych dróg dojazdowych - informuje mł. asp. Magdalena Wiaderek z policji w Polkowicach.

Bus zapalił się na wiadukcie Źródło zdjęcia: KP PSP Polkowice

Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej oraz policję.

Bus doszczętnie spłonął w Polkowicach Źródło zdjęcia: KP PSP Polkowice

Kierowca próbował gasić pojazd

- Palił się bus, po naszym przyjeździe był całkowicie objęty płomieniami. Podróżowała nim jedna osoba, która podjęła próbę gaszenia. Kierowca wyszedł bez żadnych obrażeń. Prawdopodobnie pożar od komory silnika. Bus jest całkowicie spalony - przekazuje mł. kpt. Adrian Ziemiański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Pożar busa na wiadukcie w Polkowicach Źródło zdjęcia: KP PSP Polkowice

Na miejscu nadal trwają czynności policjantów.