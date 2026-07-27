Wrocław Cała wieś została zabytkiem. Mieszkańcy zapowiadają odwołanie Oprac. Svitlana Kucherenko |

14.04.2023 | "Najważniejszy deptak w Polsce" zostanie zabytkiem? Źródło wideo: Maciej Mazur | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

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Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął ścisłą ochroną konserwatorską historyczny układ ruralistyczny wsi Ostaszów. Decyzja kończąca postępowanie administracyjne została wydana 10 lipca 2026 roku. Oznacza to, że jedna z najcenniejszych historycznych miejscowości na Dolnym Śląsku została wpisana do rejestru zabytków.

"Wyjątkowe, ponadnormatywne wartości historyczne, naukowe i artystyczne Ostaszowa jako zabytku nie mogą budzić żadnych wątpliwości" - napisał w oświadczeniu Gibski.

Podkreślił, że ustalenia Studium wartości kulturowych Ostaszowa zostały opracowane w ciągu kilku lat przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który jest wyspecjalizowaną jednostką działającą przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Według urzędników, Ostaszów na Dolnym Śląsku jest to jedyną tego typu jednostką urbanistyczną, zachowaną w niemal oryginalnej formie wraz z wyjątkową, jednorodną, historyczną architekturą.

Zdaniem Gibskiego, postępowanie dotyczące wpisania Ostaszowa do rejestru zabytków przeprowadzono bez zbędnej zwłoki i wzięto pod uwagę wszystkie wnioski dowodowe zgłaszane przez strony postępowania.

Mieszkańcy protestują przeciwko decyzji

Innego zdania są mieszkańcy Ostaszowa. W opublikowanym oświadczeniu sołtys miejscowości Sylwia Mazur napisała, że sprzeciw wobec tej decyzji był powszechny, a wśród przeciwników znaleźli się zarówno mieszkańcy jak i radni Gminy Przemków, burmistrz, radni powiatowi i starosta polkowicki.

"W kartonowym państwie głos lokalnych społeczności nie ma żadnego znaczenia - liczą się tylko kolejne nakazy i zakazy. O naszej przyszłości ma decydować bezduszny urzędnik z Wrocławia, który nie ma nawet czasu spotkać się z ofiarami swoich decyzji" - oświadczyła.

Mieszkańcy obawiają się, że wpis do rejestru będzie de facto oznaczał uniemożliwienie prowadzenia wszelkich prac budowlanych i remontowych, bo wszystkie muszą być ściśle konsultowane ze służbami konserwatorskimi.

Wieś Ostaszów na Dolnym Śląsku Źródło zdjęcia: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Daniel Gibski z kolei przekonuje, że te deklarują pełną współpracę z lokalną społecznością i wsparcie co do wypracowania zasad postępowania w przypadku remontów i inwestycji w zgodzie z przepisami ochrony zabytków, kiedy decyzja się uprawomocni.

"Nie należy podzielać aferalnej narracji, mówiącej o 'skansenie, niemożności remontowania, blokowaniu inwestycji przez wpis do rejestru zabytków' itp. - obiekty od lat poddawane są pracom remontowym, a ścisła ochrona konserwatorska, oprócz potwierdzenia wyjątkowych wartości Ostaszowa, pozwoli zapobiec niewłaściwym działaniom wobec zabytku, jak np. udokumentowane próby lokalizacji zabudowy szeregowej w centrum wsi" - powiedział konserwator.

Dodał przy tym, że na Dolnym Śląsku do rejestru zabytków wpisane są układy wiejskie innych miejscowości np. Brzostów, Stara Góra, Udanin, Goszcz, zabudowa dawnej wsi Markocice - obecnie część miasta Bogatynia, Kudowa Zdrój-Pstrążna, Wambierzyce czy Dobroszyce. Jego zdaniem, nie jest to sytuacja wyjątkowa i nie uniemożliwia użytkowania ani remontów budynków, a także nie blokuje rozwoju miejscowości.

Od decyzji urzędu mieszkańcom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z przepisami, w czasie procedury odwoławczej zabronione są wszelkie prace przy zabytku, do czasu uprawomocnienia się decyzji.

Mieszkańcy Ostaszowa zapowiedzieli, że skorzystają z takiego rozwiązania. "Przed nami wieloletnia batalia sądowa, ale nie poddamy się. Będziemy walczyć do końca. Wierzymy, że o 42 domach w Ostaszowie powinni decydować ich mieszkańcy, a nie szkodliwi urzędnicy" - czytamy w ich oświadczeniu.

Historyczna wieś pod ochroną

Wieś Ostaszów położona w gminie Przemków w powiecie polkowickim została założona w 1936 r. Została wybudowana przez Służbę Pracy Rzeszy (Reichsarbeitsdienst). Otrzymała imię jej dowódcy Konstantina Hierla. W założeniu miała to być modelowa, nowoczesna kolonia rolnicza.

Jak napisali w swoim raporcie eksperci: dr hab. Sylwia Staszewska i architekt Piotr Staszewski, jej walorem jest zabudowa zagrodowa. W obrębie wsi występują dwa podstawowe typy zabudowy zespolonej. Pierwszy, w którym część mieszkalna, gospodarcza i stodoła tworzą jeden zwarty ciąg pod wspólnym dachem. Z kolei dugi typ polega na uformowaniu zagród na planie litery L, w której pod wspólnym dachem ulokowano funkcje mieszkalną i gospodarczą.

Podali również, że historyczna nazwa wsi to Hierlshagen, a w latach 30. zasiedlili ją rolnicy pochodzący m.in. ze Śląska, Turyngii, Hesji, Westwalii.