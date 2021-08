W kasku na głowie, z tłuczkiem w ręce. Policja szuka sprawcy kradzieży

Do kradzieży doszło 31 lipca w jednym ze sklepów na terenie Olszyny. Jak informuje policja ze sklepu spożywczego skradziono kasę fiskalną ze znajdującą się w jej wnętrzu gotówką. To, jak przebiegała kradzież widać na nagraniu opublikowanym przez policję w Lubaniu. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Na głowie kask, na dłoniach rękawice

Na zapisie z kamery monitoringu widać osobę, która weszła do sklepu. Ma rude włosy, a na głowie kask motocyklowy. W drodze do sklepowej lady, czymś co przypomina tłuczek, demoluje półki z produktami. - Następnie przy użyciu tego narzędzia rozbiła kasę fiskalną, którą ukradła - przekazuje Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z policji w Lubaniu. I dodaje: - Mundurowym udało się już odzyskać rozbitą kasę fiskalną i narzędzie, które prawdopodobnie posłużyło do popełnienia przestępstwa. Jak opisuje Bujakiewicz-Rodzeń osoba podejrzewana o dokonanie kradzieży była ubrana na czarno. - Włosy wystające spod kasku to najprawdopodobniej peruka. Poszukiwana przez nas osoba na rękach miała rękawice, a buty okleiła czarną taśmą - relacjonuje policjantka. Śledczy nie ujawniają, ile pieniędzy zostało skradzionych. Proszą jednak, by wszyscy ci, którzy rozpoznają osobę widoczną na nagraniu o kontakt. - Być może ktoś rozpozna sprawcę po sposobie poruszania się, czy sylwetce - podkreśla policjantka. Informacje można przekazywać policji w Lubaniu dzwoniąc na numer 47 87 34 200/222.