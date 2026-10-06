Lis utknął w metalowej siatce, pomogli mu policjanci. Nagranie
Policjanci drogówki z komendy powiatowej w Oleśnicy zauważyli lisa, który utknął w metalowej siatce ogrodzeniowej. Zwierzę próbowało się uwolnić, jednak bezskutecznie.
"Policjanci pojechali do najbliższej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, skąd pożyczyli nożyce potrzebne do przecięcia drutu. Następnie wrócili na miejsce i ostrożnie przecięli fragment siatki. Po chwili lis był wolny" - informuje policja w Oleśnicy.
Zwierzę nie wymagało dodatkowej pomocy. Lis samodzielnie wrócił do swojego naturalnego środowiska.
Źródło: tvn24.pl