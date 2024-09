- Na szczęście ta woda nie idzie mocno do góry - przekazał dzisiaj mieszkańcom w transmisji na żywo w mediach społecznościowych burmistrz Oławy Tomasz Frischmann. Dodał, że nie spodziewają się ulewy, kanalizacja deszczowa jest drożna, a wały szczelne, chociaż podmokłe od deszczu. - W nocy zapadła jednak decyzja o przygotowaniu ewakuacji osiedla Zwierzyniec, dolnej części - zaznaczył.

Na stadionie przygotowano punkt zborny, skąd mieszkańcy mają być przewożeni do budynku PKS i szkół, w których z tego powodu we wtorek i w środę będzie zawieszona nauka.

- Prognozy pokazują bowiem bardzo niekorzystne fale powodziowe, sięgające nawet 8,80 metrów. Są to modele matematyczne. My ich nie ignorujemy, przygotowujemy się, że w takiej sytuacji może dojść do najczarniejszego scenariusza - powiedział burmistrz.