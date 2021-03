Jechali na sygnale do pożaru, doszło do wypadku. Ranni zostali dwaj kierowcy

Strażak i kierowca busa trafili do szpitala po tym, jak w Nysie (województwo opolskie) doszło do zderzenia wozu strażackiego z autem firmy kurierskiej. Policja ustala okoliczności wypadku. Strażacy przez pewien czas będą pozbawieni jednego ze swoich pojazdów.

W poniedziałkowe popołudnie strażacy z Nysy odebrali zgłoszenie o konieczności wsparcia innych jednostek przy pożarze poddasza w Dziewiętlicach. Do akcji ruszyły dwa wozy, w tym jeden wyposażony w drabinę. Strażacy jechali na sygnałach. Dojechali do ulicy Otmuchowskiej. - Dostawczy bus firmy kurierskiej zjechał z drogi pierwszemu z wozów, a po chwili nagle wjechał z powrotem na drogę i tak doszło do zderzenia z drugim z wozów bojowych - relacjonuje Dariusz Pryga ze straży pożarnej w Nysie.