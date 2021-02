Spotkanie posła z samorządowcami w hotelowej restauracji. Nie będzie wniosku do sądu

Nyska policja nie skieruje do sądu wniosku o ukaranie uczestników spotkania w restauracji jednego z tamtejszych hoteli. Przy jednym stole siedzieli między innymi opolski poseł Kamil Bortniczuk, burmistrz Nysy oraz jego zastępca. - Spotkanie miało charakter służbowy - mówi rzeczniczka policji.

Do spotkania doszło w połowie listopada ubiegłego roku. Jednego z mieszkańców Nysy zainteresowało spotkanie, które odbywało się w hotelowej restauracji. Kiedy zobaczył, że uczestniczą w nim członkowie władz miasta oraz pochodzący z pobliskich Głuchołaz poseł na Sejm Kamil Bortniczuk, powiadomił policję o możliwości złamania przepisów epidemicznych. Sprawę opisali dziennikarze tygodnika "Nowiny Nyskie"

"Podróż służbowa"

Po zdarzeniu nyska policja poinformowała, że po godzinie 20 do lokalu został wysłany patrol policji, by sprawdzić otrzymany sygnał. Pracownik lokalu poinformował, że są w nim wyłącznie goście hotelowi - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Policjanci wyszli z lokalu, jednak po otrzymaniu informacji, że zostali wprowadzeni w błąd, wrócili do restauracji, gdzie jak się okazało, był m.in. także burmistrz Nysy i jego zastępca.