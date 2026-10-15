Wrocław Wjechał do rowu i zostawił ranną pasażerkę. W samochodzie miał zapalnik pocisku Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wjechał do rowu, zostawił ranną pasażerkę. W aucie miał zapalnik pocisku Źródło wideo: KPP w Lubaniu Źródło zdj. gł.: KPP w Lubaniu

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w weekend w miejscowości Nowa Świdnica (Dolnośląskie). Policję wezwała 42-letnia mieszkanka powiatu lubańskiego. Początkowo kobieta twierdziła, że została potrącona przez samochód. Funkcjonariusze ustalili jednak, że przebieg zdarzenia był inny.

"Kobieta podróżowała jako pasażerka Volkswagena golfa, którym kierował jej 52-letni znajomy, mieszkaniec powiatu lwóweckiego. W trakcie jazdy mężczyzna miał stracić panowanie nad pojazdem i wjechać do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia 42-latka doznała obrażeń, a kierujący oddalił się z miejsca, pozostawiając ranną kobietę bez pomocy" - informuje policja w Lubaniu.

Wjechał do rowu i zostawił ranną pasażerkę Źródło zdjęcia: KPP w Lubaniu

Fałszywe tablice i zapalnik pocisku

Jak okazało się, zamontowane na Volkswagenie tablice rejestracyjne pochodziły z innego samochodu, natomiast pod siedzeniem kierowcy funkcjonariusze znaleźli zapalnik pocisku artyleryjskiego z okresu II wojny światowej. Przedmiot zabezpieczyli funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu.

Pod siedzeniem leżał zapalnik pocisku artyleryjskiego z okresu II wojny światowej Źródło zdjęcia: KPP w Lubaniu

Uderzył w słup

Policjanci rozpoczęli poszukiwania kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany następnego dnia wieczorem. Jak ustalili funkcjonariusze, wcześniej 52-latek uczestniczył w kolizji na terenie powiatu lwóweckiego, a następnie w Nowej Świdnicy uderzył samochodem w słup oświetleniowy.

52-latek uderzył w słup Źródło zdjęcia: KPP w Lubaniu

Policjanci podejrzewali, że 52-latek mógł prowadzić pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, dlatego pobrano od niego krew do badań laboratoryjnych. Ich wyniki pozwolą ustalić, czy i jakie substancje znajdowały się w jego organizmie. Dodatkowo w trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli metamfetaminę.

52-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu, gdzie usłyszał zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.