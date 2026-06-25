Wrocław Nie wrócił po wypłynięciu na SUP-ie. Odnaleziono ciało 19-latka Oprac. Svitlana Kucherenko |

Akcja poszukiwawcza na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wodna Służba Ratownicza

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W środę około godziny 18 ratownicy Wodnej Służby Ratowniczej otrzymali zgłoszenie o zwłokach dryfujących w Zalewie Mietkowskim.

Na miejscu byli już ratownicy, którzy od kilku dni prowadzili akcję poszukiwawczą zaginionego młodego mężczyzny. Ciało zostało wyciągnięte z wody i zabrane przez służby.

Nie żyje 19-latek zaginiony na Zalewie Mietkowskim Źródło zdjęcia: Wodna Służba Ratownicza

- To 19-latek poszukiwany od kilku dni, który przebywał tam z grupą innych obywateli Ukrainy. Niestety nie uratował się w związku z nagłym załamaniem pogody - poinformował komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jego ciało zostanie skierowane na sekcję zwłok. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura, która ma ustalić dokładną przyczynę śmierci.

Tragedia na Zalewie Mietkowskim

Do zdarzenia doszło w sobotę, 20 czerwca około godziny 18.45. Ratownicy otrzymali wtedy zgłoszenie o dwóch osobach, które wpadły do wody i miały tonąć. Po dotarciu na miejsce ustalono, że zaginął jeden młody mężczyzna. Jego trzech znajomych znajdowało się już na brzegu i było pod opieką służb.

Z ustaleń wynika, że grupa korzystała z desek SUP. Dwie osoby nie zdążyły wrócić przed gwałtownym załamaniem pogody. Żadna z nich nie miała kamizelki ratunkowej.

Jedną z osób udało się wcześniej uratować. Druga - jak potwierdzono w środę - nie przeżyła.

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