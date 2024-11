Oszukują już raz oszukanych, podszywając się pod kancelarie prawne

Jak przekazała aspirant sztabowy Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, we wtorek (5 listopada) do policjantów zgłosiła się 53-latka, która poinformowała, że padła ofiarą oszustów.

Nowa metoda oszustów

- Oszuści mogą również do nas zadzwonić, gdyż dotarcie do potencjalnych klientów nie jest dla nich trudne, bowiem doskonale wiedzą, kto został przez nich wcześniej oszukany - wyjaśnia aspirant sztabowy Sylwia Serafin.

Oszuści bardzo często rozpoczynają rozmowę słowami typu: "Dzień dobry, znaleźliśmy Pana pieniądze i możemy je odzyskać w bardzo krótkim czasie". - Oczywiście jest to kłamstwo. Pokrzywdzony słyszy wtedy to, co bardzo chciał usłyszeć czyli, że na 100 procent odzyska środki, co wpływa na radość i ponowne uśpienie czujności oraz niestety kolejną pewną utratę oszczędności - tłumaczy policjantka.