"Nie podporządkowywał się poleceniom, szarpał się i wyrywał". Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji

"Nie podporządkowywał się poleceniom, szarpał się i wyrywał"

Mundurowi udali się na ulicę Traugutta. Tam - jak relacjonują - zastali mężczyznę, który miał być "bardzo agresywny i niewzykle pobudzony". Mężczyzna miał nie reagować na polecenia. W końcu funkcjonariusze "z uwagi na irracjonalne zachowanie mężczyzny użyli wobec niego chwytów obezwładniających oraz kajdanek". To jednak, jak twierdzą mundurowi, nie uspokoiło go. "Mężczyzna w dalszym ciągu nie podporządkowywał się poleceniom, szarpał się i wyrywał. Mając na uwadze agresywne zachowanie, a także uzasadnione podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem narkotyków, na miejsce wezwano dodatkowych funkcjonariuszy w celu zapobieżenia eskalacji całej sytuacji oraz pogotowie ratunkowe z ratownikami" - informuje dolnośląska policja w swoim komunikacie. To, co działo się w trakcie policyjnej interwencji widać na nagraniu - umieszczonym w internecie - wykonanym z okien pobliskiego budynku. Najpierw przez kilka minut policjanci próbują obezwładnić mężczyznę, który leży na ziemi. Ten krzyczy i wyrywa się. Do dwójki funckjonariuszy dołącza kolejny, a także mężczyzna w białej bluzie z plecakiem (prawdopodobnie policjant w cywilu). We czwórkę pochylają się nad wciąż krzyczącym i leżącym na ziemi. Próbują go obezwładnić. Po chwili przenoszą mężczyznę do radiowozu. Jednak nie udaje im się go tam umieścić. Mężczyzna leży na ulicy, przy radiowozie, a policjanci wciąż się nad nim pochylają. W pewnym momencie przestaje krzyczeć i wyrywać się. Traci przytomność.