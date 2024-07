Przejęto 35 kilogramów narkotyku, zlikwidowana linia produkcyjna

"W trakcie przeszukań i prowadzonych oględzin zabezpieczono w sumie blisko 35 kilogramów metamfetaminy oraz 2 litry metamfetaminy w formie płynnej, która przygotowywana była do dalszej obróbki" - podaje asp. szt. Krzysztof Pawlik z lubińskiej policji.

Jak dodaje policja, z przejętych narkotyków można by wytworzyć ponad ćwierć miliona porcji o wartości ponad 4 milionów złotych.

Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty

Dwóch mężczyzn w wieku 33 i 56 lat trafiło za policyjne kraty. Podejrzani usłyszeli zarzuty przetwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych, za co grozi kara od 3 do 20 lat więzienia. Decyzją lubińskiego sądu zatrzymani trafili na 3 miesiące do aresztu.