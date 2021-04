Wąż wił się między kosmetykami w łazience. Uciekł z terrarium na czwartym piętrze, odnalazł na parterze

- Posiadamy specjalny patrol do odłowu psów, ale mamy też doświadczenie w odławianiu innych zwierząt. Funkcjonariusze straży miejskiej pojechali we wskazane miejsce i wśród łazienkowych gadżetów odłowili gada - mówi Jacek Śmigielski, rzecznik Straży Miejskiej w Legnicy.

Ucieczka między piętrami

Zwierzę zostało zabezpieczone w pojemniku i przewiezione do siedziby straży miejskiej. Tam wszyscy głowili się, co z nim dalej zrobić. Na wolność wypuścić nie można, pytani weterynarze też nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Okazało się, że jeden ze strażaków ma tego typu węże i stwierdził, że jest w stanie zapewnić mu fachową opiekę do czasu odnalezienia właściciela.