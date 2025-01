Lekarze utrzymywali przy życiu ciężarną kobietę. Udało im się uratować dziecko

Przez kilka miesięcy życie 31-latki przebywającej w szpitalu w Legnicy było podtrzymywane przez aparaturę, tylko po to, by ocalić życie jej dziecka. Kobieta we wczesnej ciąży doznała pęknięcia tętniaka mózgu. Dziewczynka właśnie została wypisana ze szpitala.

Wyjątkowy przypadek

Cała historia zaczęła się w połowie zeszłego roku, gdy do szpitala z pęknieciem tętniaka mózgu trafiła 31-latka we wczesnej ciąży.

Ratunek dla kobiety był już niemożliwy, jednak lekarze, w porozumieniu z jej rodziną, zdecydowali się zrobić wszystko, by uratować dziecko. - Taka zasada już została przyjęta w polskiej ginekologii położniczystej, że jeżeli jest szansa uratowania płodu, dziecka, to się ratuje bez względu na to, w jakim tam stanie matka pozostaje. Nie jest to jedyny przypadek na Dolnym Śląsku, ale jeden z nielicznych - mówi Wojciech Kowalik, kierownik Oddziału Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Wcześniaków, Noworodków i Dzieci.