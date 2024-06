Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy prokurator Liliana Łukasiewicz, według skierowanego do sądu aktu oskarżenia wobec Piotra K., oskarżony miał przynajmniej kilkanaście razy doprowadzić do obcowania płciowego osobę poniżej 15. roku życia. Wykorzystał to, że był jej nauczycielem i trenerem.

- Prócz tego w latach 2018-2020 także inną małoletnią osobę doprowadził do innej czynności seksualnej i sam też taką czynność jej wykonał. Oskarżonemu grozi za te czyny do 15 lat więzienia - powiedziała prokurator.

Ponad tysiąc pornograficznych plików

Dodała, że postawiono Piotrowi K. też dwa inne zarzuty, zagrożone już niższą karą. Pierwszy to posiadanie ponad 1,1 tysięcy plików pornograficznych umieszczonych na tablecie, dysku zewnętrznym i innych nośnikach elektronicznych. Grozi za to pięć lat więzienia. Drugi zarzut to pokazywanie pornografii małoletnim, za co maksymalna kara to trzy lata więzienia.