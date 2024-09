Trwa zabezpieczanie koryta rzeki, interweniujemy już w kilku miejscach, do których dostała się woda - opowiada młodszy aspirant Natalia Przytarska z PSP w Kłodzku opowiadająca o coraz trudniejszej sytuacji w Lądku Zdroju (woj. dolnośląskie). Niewielka na co dzień rzeka Biała Lądecka zmieniła się w rwący, wzburzony potok. Ewakuowanych zostało 10 osób. - Sytuacja jest bardzo poważna, zaczyna przypominać tę z 1997 roku - przekazał nam burmistrz Tomasz Nowicki.

Sytuację w miejscowości na bieżąco śledzi nasza ekipa, która od rana obserwuje, jak poziom rzeki, który przekroczył stany alarmowe coraz bardziej zbliża się do górnych części koryta rzeki. Rozpędzona woda rozbija się o znajdujące się jeszcze niedawno przy brzegu przedmioty i jest wbijana do góry, co powoduje, że nurt jest bardzo spieniony i cały czas intensywnie rozbija się o kładkę dla pieszych stojącej w poprzek rzeki.